Агенцията за закрила на животните съобщи днес, че е спасила 115 котки, държани при неподходящи условия в апартамент във втори сектор на румънската столица Букурещ, предаде агенция Аджерпрес.

Акцията в квартал Пантелимон в североизточната част на румънската столица е била координирана от полицията.

„Тези котки са живеели заедно в продължение на години, част от тях некастрирани. Размножили са се неконтролирано и се е стигнало до тази огромна бройка. Очевидно е имало проблеми от здравно естество. Не беше лесно да бъдат преместени толкова много животни само за един ден, но всичко мина добре (…)“, информира Агенцията за закрила на животните на страницата си във Фейсбук.

Котките са били поети от няколко асоциации за закрила на животните, информира още Аджерпрес.