Министерският съвет предлага на президента на Република България генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., да бъде удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие.

Предложението е за заслугите му в развитието на науката и практиката в сферата на военната медицина и здравеопазването, въвеждането на иновативни методи и техники и практическото прилагане на научните достижения в лечебната дейност и медицинското образование.

Като мотив се посочва и приносът му за затвърждаването на лидерските позиции на Военномедицинска академия (ВМА) като водещ национален и международно признат лечебен и научен център.

В мотивите на правителството се посочва, че проф. д-р Мутафчийски е сред най-авторитетните български лекари и учени, чието име е свързано с развитието на съвременната военна и гражданска медицина.

Той е специалист по обща, военна и спешна хирургия, преподавател, изследовател и ръководител. В професионалната си кариера работи за усъвършенстването на медицинската практика, обучението на млади лекари и развитието на научноизследователската дейност.

В мотивите на Министерския съвет като особено значим е определен приносът на ген. Мутафчийски за развитието на военномедицинското образование.