Драматичният театър – Пловдив започва 145-ия си сезон с кръводарителска кампания, съобщиха от културната институция.

Кръводарителска кампания ще се проведе на 29 и 30 септември от 9:00 до 13:00 часа в долното фоайе на театъра. Инициативата е организирана в партньорство с Районния център за трансфузионна хематология (РЦТХ) – Пловдив и Българския Червен кръст – Пловдив.

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Всеки, който дари кръв в рамките на кампанията, ще получи покана с две места за спектакъл от репертоара на театъра през месец октомври, посочват от културната институция.

БТА

Така театърът продължава линия, започната през 2025 г. Тогава, съвместно с Българския Червен кръст, беше организирана кампанията „Кръв за живот, не за отмъщение“, свързана със спектакъла „Без кръв“ по романа на Алесандро Барико, постановка на Диана Добрева. На 3 и 4 септември 2025 г. фоайето на театъра беше превърнато в пункт за кръводаряване. Всеки дарител получаваше билет за „Без кръв“, а зрителите, които не можеха да дарят, имаха възможност да подкрепят инициативата чрез закупуване на билети. Средствата от кампанията бяха насочени към проекта за създаване на нова детска клиника към УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, припомнят от театъра.

През тази година инициативата се провежда в самото начало на новия театрален сезон и поставя във фокус доброволното кръводаряване като тема с пряко обществено значение.

За Драматичен театър – Пловдив изборът да започне 145-ия си сезон именно с подобна кампания е естествено продължение на стремежа му да бъде активна част от живота на града не само чрез спектаклите си, но и чрез инициативи с конкретна обществена кауза, посочват от културната институция.