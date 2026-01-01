Работим усърдно за придобиване на модерно въоръжение и снаряжение, опитваме се да научим нови знания и умения за работа с дистанционни системи и за противодействие на хибридни заплахи. Това каза командирът на Съвместното командване на специалните операции (СКСО) на Българската армия бригаден генерал Божидар Бойков пред журналисти на церемонията по отбелязване на Деня на военния парашутист в София.

По думите му Специалните сили бързо се адаптират към динамичната и високотехнологична среда. Опитваме се да придобием с бързи темпове ново оборудване и нови снаряжения, защото едно от големите ни предизвикателства е, че цикълът за придобиване се измерва с години и е неадекватен на времето, когато иновациите се случват със седмици, отбеляза той.

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По повод изказването на министъра на отбраната Димитър Стоянов, че не се очаква български войници да се изпращат извън страната, Бойков посочи, че всяко включване в каквито и да е действия е свързано с политическо решение. Когато на армията ѝ се поставя задача, тя ще е готова да я изпълни, но решението не е наше, добави той.

Попитан дали служителите от Специалните сили са готови да се включат в спасителни и разузнавателни операции по претърсване на ударени кораби, Божидар Бойков отговори „ние сме готови да действаме по всяко време“. Ние сме член на НАТО и сме длъжни да защитаваме нашата страна, каза още той.