Поради очакваните интензивни снеговалежи през нощта срещу неделя, образуването на значителна снежна покривка в планината и опасността от заледяване на пътните настилки вследствие на падналите през съботния ден дъждове, Столична община въвежда временна организация на движението на автобусните линии до Витоша, съобщиха от пресцентъра на общината.

Според прогнозата за времето снеговалежите ще продължат поне до обяд в неделя, като максималните температури в Софийско ще бъдат между минус 4 и минус 2 градуса.

С оглед на безопасността на пътниците от началото на утрешния ден, 29 ноември:

· Преустановява се движението на автобусни линии № 61 и № 66;

· Автобусна линия № 63 ще се движи по скъсен маршрут до спирка „Бялата чешма“.

Временната организация ще остане в сила до достатъчно добро почистване на пътищата и осигуряване на условия за безопасното движение на автобусите.

Припомняме, че пътищата на територията на Природен парк „Витоша“ не се обработват със сол и химически препарати.

Столична община ще следи обстановката през целия ден и своевременно ще информира гражданите за възстановяването на обичайните маршрути на автобусните линии.