21-годишен мъж е обвинен в убийството на собствения си баща в София. Младият мъж е задържан за срок до 72 часа, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

По данни на разследващите престъплението е извършено на 27 ноември около 5:30 часа сутринта на улица „Маестро Михаил Милков“ в столицата.

Според обвинението 21-годишният Н. П. умишлено е причинил смъртта на баща си Д. П., като му е нанесъл удари с нож в областта на лявата половина на гръдния кош.

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На 28 ноември младият мъж е привлечен като обвиняем за умишлено убийство на баща си, а с постановление на прокурор е задържан за срок до 72 часа.

Досъдебното производство е образувано на 27 ноември и се води от Столичната дирекция на вътрешните работи под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

На 30 ноември предстои прокуратурата да поиска от Софийския градски съд постоянен арест за обвиняемия.

Разследването по случая продължава.