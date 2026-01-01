Виктория Бойкова остана на крачка от финалната седмица на „Игри на волята“. Една от най-издръжливите участнички в осмия сезон на екстремното риалити застана пред камерата минути след отпадането си, за да направи равносметка на своето приключение.

Виктория от Игрите проговори за тайния си любим

В специалното интервю Виктория се връща към най-трудните моменти от участието си в надпреварата, белязана от глад, лишения и тежки физически изпитания. След продължителното оцеляване в суровите условия на „Игри на волята“ разговорът неизбежно се насочва и към храната. За какво ястие мечтае Виктория след напускането на предаването?

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Участничката се връща и към любимия си момент на Арената, където демонстрира впечатляваща бързина и спортен дух. Съжалява ли Виктория, че не успя да се класира за финалите и с какви емоции напуска най-голямото приключение в живота си?

Вижте какво сподели Виктория Бойкова в специалното видео!