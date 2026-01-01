Снежната обстановка в София доведе до закъснения на полетите на летище „Васил Левски“. Пътници сигнализират за забавени с часове полети, но от аеропорта съобщават, че към момента няма отменени полети, а закъсненията са между 15 и 30 минути.

Има леки отклонения в полетното разписание, свързани със снежната обстановка, съобщиха от пресцентъра на летище „Васил Левски“ в София. Закъсненията на полетите са между 15 и 30 минути, като към момента няма отменени полети.

Има обилен снеговалеж, а силният вятър образува снежни навявания, което затруднява почистването. На летищната инфраструктура се извършват антиобледенителни процедури, поради което са възможни леки закъснения на полетите, съобщиха още от летището.

Оранжев код за опасни снеговалежи в 16 области на страната (КАРТА)

В публикация на страницата на летището във Фейсбук се посочва, че екипите полагат всички усилия за гарантиране на безопасността на полетите и нормалното функциониране на летището. Работи се непрекъснато, за да бъдат осигурени необходимите условия за обслужване на самолетите и пътниците при зимни условия. От летището призовават пътниците да следят актуалната информация за полетите си чрез авиокомпаниите и да предвидят повече време за придвижване до летището.

Оранжев код за значителни валежи от сняг е обявен за днес в 16 области на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на своя сайт.

Предупреждението важи за областите Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Габрово, Ловеч, Велико Търново, София област, Враца, Монтана, Ямбол, Бургас, Варна и Добрич. Там се очакват значителни валежи от сняг и натрупване на снежна покривка, както и отрицателни максимални температури.

Над 40 см сняг на места в София, дрифтъри са блъснали снегорини и избягали (ВИДЕО/СНИМКИ)

В областите Добрич, Варна и Бургас е издадено и предупреждение за силен и временно бурен североизточен вятър с пориви до 20-24 м/с. Вълнението на морето се очаква да бъде 4-5 бала, извън заливите - 5-6 бала.

За останалата част на страната е обявен жълт код за снеговалежи.

Според прогнозата за времето през деня валежите от сняг ще продължат, по-интензивно в Рило-Родопската област. От север снеговалежите постепенно ще отслабват, а след обяд в Дунавската равнина ще спират. В Добруджа и по планинските проходи ще има снежни виелици и ще се образуват преспи. Максималните температури за Северна България и високите полета на Западна ще бъдат между минус 4° и минус 2°, в Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието - между 0° и 4°, за София - около минус 2°.