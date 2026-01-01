Обилен снеговалеж обхвана части от страната, като на места вече се образува снежна покривка. Снегопочистващи машини обработват пътната мрежа, а заради усложнената зимна обстановка са въведени и ограничения за тежкотоварни автомобили. Властите призовават шофьорите да пътуват с повишено внимание.

Русе

Обилен снеговалеж започна в Русе след продължителен дъжд. Снежната покривка в града вече е около 3 сантиметра, а видимостта е намалена до 600 метра заради снеговалежа. Това съобщихаот хидрометеорологичната станция в крайдунавския град.

Общо 18 машини обработват републиканската пътна мрежа в областта. Към момента няма данни за пътни инциденти и проблеми, свързани с атмосферните условия, съобщи областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров.

БТА

За изминалото денонощие в Русе до 7:16 часа тази сутрин са измерени 9,9 литра дъжд на квадратен метър. След това до ранния следобед количеството на валежите е още 8,3 литра на квадратен метър. Това отбелязаха хидромотеоролозите, като уточниха, че след 11:00 часа дъждът се смесва със сняг, а от 13:10 ч. започва да вали само сняг. Това е довело и до намаляването на видимостта.

Вятърът е от изток - североизток. Между 10:05 и 12:10 часа скоростта му е достигала 14-18 метра в секунда с пулсации, а към момента е до 12 метра в секунда. Температурата е 0,3 градуса.

Хидрометеоролозите отчетоха, че падналите валежи още преди тези през последното денонощие са надвишили средномесечната норма.

Очаква се валежите да спрат през нощта и в ранните часове на утрешния ден.

Монтана

Проходът Петрохан е проходим при зимни условия, пет специализирани машини почистват и опесъчават пътното платно, съобщиха за БТА от Областното пътно управление в Монтана.

От сутринта на прохода вали сняг, а температурата е минус два градуса. Снежната покривка е между 5 и 10 сантиметра. Четири снегорина и един товарач участват в почистването и обработването на пътя.

БТА

От пътното управление напомнят на водачите да шофират с повишено внимание, със скорост, съобразена с пътните условия, както и да пътуват с автомобили, подготвени за движение през зимата.

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) към Министерството на вътрешните работи съветва да се пътува само ако това е крайно наложително, със заредени автомобили и по главни пътища във връзка с предупрежденията за значителни валежи в части от страната.

От 11:00 ч. движението през Троянския проход е ограничено за тежкотоварни автомобили с тегло над 12 тона заради обилен снеговалеж, съобщи за БТА директорът на Областното пътно управление (ОПУ) – Ловеч, инж. Георги Генов.

Търговище

Започна снегопочистване и обработка на пътищата в област Търговище. Над региона вали сняг, температурите са около 2 градуса. Няма регистрирани инциденти по пътната мрежа, каза за БТА дежурният в Областното пътно управление (ОПУ).

Пет машини са на терен, за да опесъчават. От ОПУ имат готовност да бъдат пуснати още при необходимост. Засега снежна покривка не се е образувала, допълни дежурният.

Общинската пътна мрежа в Търговище се обработва против заледяване. С дейностите са ангажирани специализирани фирми и Общинското предприятие БКС, съобщиха от общинския пресцентър.

Снегопочистването е в ход по високите места в общината по направленията Стража-Черковна, пътя към хижа "Младост", в района на Момино. Предстои обработка и по направленията Лиляк-Цветница-Пресиян и Лиляк-Пайдушко-Божурка.

БТА

Паралелно с почистването, БКС започва и обработката против заледяване с оглед на очакваното понижение на температурите както в града, така и на общинската пътна мрежа. В БКС е изготвен и график за осигуряване на денонощни дежурства.

От общинското предприятие призовават шофьорите да не паркират превозните си средства до контейнерите за битови отпадъци, за да не се възпрепятства обслужването им.

От Общината апелират да се шофира с повишено внимание и със скорост, съобразена с пътните и метеорологичните условия. През нощта срещу неделя валежите ще продължат, съобщиха от Националният институт по метеорология и хидрология.

Сигнали за заледени участъци и други проблеми, свързани със зимната обстановка, могат да се подават на дежурните телефони в Общината: 0601 63 585 и 0601 68 691.