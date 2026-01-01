Заложеният бюджет е катастрофа за страната, защото за първи път от 2012–2013 г. насам води до обедняване на хората, а средствата за пътя Видин–Ботевград са намалени. Това каза пред журналисти във Видин лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев след среща с членове и симпатизанти на партията, посветена на предстоящия бюджет, икономическата обстановка и местните избори.

По думите му в срещата са участвали над 100 души, които са поставили въпроси, свързани с поскъпването на живота, липсата на инвестиции и сроковете за завършване на пътя Видин–Ботевград.

Василев заяви, че партията отново ще постави въпроса за финансирането на обекта при обсъждането на Закона за държавния бюджет. Той посочи, че в бюджета за 2024 г. са били предвидени 204 млн. евро за работа по трите лота, докато в настоящия проект са заложени 62 млн. евро. Сумата е по-ниска и от първоначално предвидените 68 млн. евро.

Като мерки за икономическото развитие на региона Василев посочи завършването на пътя, изграждането на газова връзка за индустриалната зона и развитието на енергийни възможности, включително използването на геотермална енергия.

Той отбеляза, че проектът за геотермална енергия е бил включен в Плана за възстановяване и устойчивост, но впоследствие е отпаднал. За да се върнат хората в региона, са необходими добре платени работни места, добра болница и добро училище, допълни Василев.

Според лидера на „Продължаваме промяната“ бюджетът предвижда увеличение на доходите с 5%, което не обхваща всички заети в държавния сектор, при инфлация от 6% за миналия месец. Заложеното увеличение на пенсиите е 7,8%, но 1,2 млн. пенсионери ще останат под линията на бедност. Василев посочи, че от 1 юли е предвидена пенсия от 374 евро при линия на бедност от 443 евро.

Василев обърна внимание и на поскъпването на природния газ, електроенергията и хранителните продукти. По думите му високите цени на природния газ ще се отразят на разходите на оранжериите, а впоследствие и на цените на зеленчуците и останалите хранителни продукти.

Той заяви, че в бюджета липсват антикризисни мерки, като посочи за пример отпадането на възможността училища, църкви, детски градини, студентски общежития и читалища да плащат електроенергията по цени за битови потребители, вместо по промишлени тарифи. От „Продължаваме промяната“ предлагат тази мярка да бъде възстановена.

„Най-добрата антиинфлационна мярка е доходите да растат по-бързо от цените“, каза Василев и добави, че през 2022, 2023 и 2024 г. ръстът на доходите е изпреварвал поскъпването.

Според него е необходимо да бъде изготвен нов бюджет от нов финансов министър.