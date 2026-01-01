Парламентът прие на първо четене Законопроекта за държавния бюджет за 2027 г. със 126 гласа "за", 81 "против" и без въздържали се. Подкрепиха го единствено от "Прогресивна България", а останалите парламентарни групи гласуваха "против".

Министърът на финансите Гълъб Донев благодари за конструктивния диалог при обсъждането на държавния бюджет за 2027 г. Той благодари на мнозинството на ПБ, което подкрепя този бюджет. По думите му това е единственият възможен бюджет, който може да върне устойчивостта и предвидимостта във финансите на България.

Законопроектът за държавния бюджет за догодина е със заложен дефицит в размер на 3,5 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) на касова основа и дефицит от 4,2 на сто от БВП на начислена основа. Предвижда се през следващата година да бъде поет нов дълг в размер до 8,6 млрд. евро, като се очаква размерът на общите задължения да достигне 44,3 млрд. евро или 31,4 на сто от БВП в края на годината.

Сред предложените промени в проектобюджета са увеличаване на максималния размер на ваучерите за храна до 200 евро, като ваучерите до 102,26 евро остават необлагаеми, и увеличаване на общата годишна квота за ваучери за храна на 1,5 млрд. евро, въвеждане на еднократен данък върху свръхпечалбата за определени икономически сектори за финансовата 2027 година.

Предвижда се и увеличаване на данъчните облекчения за деца, както и въвеждане на ново данъчно облекчение за детско развитие за разходи за здравни, образователни и спортни дейности. Предвиден е прогнозен размер на минималната работна заплата от 660 евро за 2027 година.

Предлага се въвеждане на акциз при първа регистрация или внос на леки автомобили с мощност на двигателя с вътрешно горене равна на или по-голяма от 250 kW, като изцяло електрическите превозни средства са изключени от режима. Проектобюджетът предвижда и увеличаване на прага за регистрация по ДДС на 60 000 евро за догодина.

В проекта на държавен бюджет са предвидени 30 млн. евро за стипендии за младите лекари, както и 50 млн. евро за изграждането на Националната детска болница.