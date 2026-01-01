Около 40% от установените от началото на годината нарушения са свързани с неиздаване на касови бележки. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA” заместник изпълнителният директор на НАП Христо Марков. По думите му проблемът засяга не само бюджета, но и всички потребители, тъй като при укриване на обороти не се внасят дължимите данъци.

Сред най-честите нарушения, установявани от данъчните инспектори, са неиздаването на касови бележки и несъответствията между касовата наличност и отчетения оборот. Има и по-сериозни случаи, при които търговците изобщо не разполагат с касови апарати. От НАП призовават потребителите винаги да изискват касова бележка, независимо дали пазаруват в магазин, на коледен базар или ползват услуга. „Това е от съществено значение за финансовата дисциплина“, подчерта Марков.

Темата за цените на коледните базари също предизвиква сериозен обществен интерес. Наемите за търговските къщички са малко под 15 хиляди евро, изтъкна Марков. Въпреки високите разходи обаче от НАП са категорични, че нямат правомощия да се намесват във формирането на цените. „Това вече е решение на самия търговец. Ние няма как да се намесваме в начина, по който той формира цената, стига да спазва законодателството“, обясни той.

Покрай "Черния петък" потребителите трябва да бъдат особено внимателни и за нелоялни търговски практики. Сред тях е изкуственото завишаване на цените преди обявяването на промоция, за да изглежда последващото намаление по-голямо. Контролът върху подобни практики е в правомощията на Комисията за защита на потребителите.

Касовата бележка остава важен документ и при онлайн покупките, тъй като служи като доказателство за извършената покупка. Тя може да бъде от значение и при възникване на спор с търговеца, включително когато потребителят иска да върне или замени стока, обясни Марков.

Той коментира и проблема с недекларираните доходи в сектора на услугите, включително фризьорските и козметичните салони. По думите му НАП е направила анализ на риска в бюти сектора, в който работят между 20 и 30 хиляди души. При около 10 хиляди от тях е установен рисков профил, а потенциалните щети се оценяват на около 50 милиона лева.

Проблем съществува и при декларирането на доходите от частни уроци и други услуги. Предвиждат се законодателни промени, които да позволят на гражданите да събират документи за определени разходи и да ги приспадат от данъчната си основа.

Проверките на НАП се извършват както по сигнали на граждани, така и в рамките на тематични кампании. Предстоят засилени контролни действия около Никулден, студентския празник на 8 декември и началото на зимния туристически сезон в курортите.

Целия разговор гледайте във видеото.