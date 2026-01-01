Кремъл нарече „неприемлив“ призива на бившия британски премиер Борис Джонсън за разполагане на ограничен западен военен контингент в Украйна като символичен жест на подкрепа, предаде Ройтерс.

Джонсън направи предложението в интервю за телевизия „Скай Нюз“ вчера.

„Това, за което говоря, е малък контингент, който да бъде символ на нашата подкрепа“, заяви Джонсън. „Причината това да е важно е, че цялата тази война всъщност се води за това дали (руският президент) Владимир Путин може да върне Украйна в сферата на руското влияние. Разполагането дори на символично западно присъствие от страна на Коалицията на желаещите в Украйна, което да поеме логистични задачи на километри от фронтовата линия, би изпратило посланието: „Владимир Путин, украинците сами решават кои държави да поканят да изпратят свои войски в Украйна.“

Кремъл, който обвинява Джонсън, че е саботирал мирните преговори за Украйна през 2022 г. – твърдение, което той отрича – го обвини в деструктивно поведение.

„Това е нещо напълно неприемливо и недопустимо за руската страна – разполагането на каквито и да било чуждестранни военни контингенти на украинска територия. Това многократно е заявявано на различни равнища, включително от президента Путин“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти.

Русия: Разполагане на британски войски в Украйна би удължило войната

„Знаем също, че за наше съжаление от европейски столици и от Брюксел неведнъж са правени изявления относно планове за разполагане на военни контингенти. Мога да повторя още веднъж: това е напълно неприемливо за Москва“, добави той.

Руски представители многократно са предупреждавали, че всякакви западни войски, разположени в Украйна, ще бъдат смятани за легитимни цели от руските въоръжени сили.

В тази връзка Дмитрий Медведев, бивш руски президент и заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, нарече Джонсън „опасен провокатор“ в публикация в „Телеграм“.

Медведев добави, че е основателно да се постави въпросът дали разполагането на войски по предложения от Джонсън начин би могло да доведе до война между Русия и НАТО.