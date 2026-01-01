Въпреки минусовите температури служители на Инспекция по труда в цялата страна излязоха на едночасов протест с искане за увеличение на заплатите с 350 евро и възстановяване на добавката за прослужено време. Недоволството е част от щафетните стачни действия в държавната администрация, организирани от КТ „Подкрепа“, с които хората настояват за по-добро заплащане и равнопоставено третиране.

БТА

СОФИЯ

„Инспекцията по труда загива“, заявиха протестиращите в София. Те носеха плакати с надписи „Инспекторите по труда не са невидими“, „Грижим се за хората, а кой ще се грижи за нас?“, „И за нас има инфлация“ и скандираха „Подкрепа“.

Все още няма резултати, каза председателят на САС „Подкрепа“ Кремена Атанасова. Радвам се обаче, че управляващите и политиците разбраха, че в държавната администрация работят обикновени хора, които искат да бъдат уважавани и доходите на всички работници да бъдат адекватни, допълни тя.

Недопустимо е да има работещи бедни, заяви Атанасова. Това е масово в ключовите звена на държавната администрация. Ние сме на дъното на всички статистики в цяла Европа по доходи, посочи тя. Атанасова обясни, че брутната заплата на един инспектор в София е в размер на 814 евро, като след удръжките за данъци и осигуровки получава между 650 и 700 евро заплата. Това е заплата, близка до минималната от 660 евро, добави председателят на САС „Подкрепа“.

Ние се борим не само за увеличаване на заплатите, но и за уважение, подчерта Атанасова. Това е сигнал към обществото, че държавният служител не трябва да бъде хулен и унижаван. Всеки от нас ползва тези услуги и всички тези хора са на работните си места заради нас, допълни тя. Атанасова призова трудът на служителите в държавните институции да бъде оценен подобаващо.

БГНЕС

БГНЕС

ПЛОВДИВ

И в Пловдив на мирен протест излязоха служители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Изключително стресираща и натоварваща е нашата работа, основно на терен, каза Невена Каймаканова дългогодишен служител на инспекцията по труда в Пловдив и началник отдел „Административно, информационно и правно осигуряване“. По думите й от инспекцията осъществяват контрол на основата на изключително голям обем нормативни актове - 7-8 закона и над 400 поднормативни акта, но заплатите на трудовите инспектори са колкото един адвокат да напише две жалби. Каймаканова отбеляза, че тази година структурата са напуснали петима инспектори като в „Главна инспекция по труда“ в Пловдив работят около 30 човека, заедно с помощник-инспекторите.

Инспекторите започват работа с възнаграждение малко над минималното, посочи Каймаканова. „Ние сме единствената категория служители, които не получават допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. Това е чиста дискриминация“, категорична бе тя.

Заложеното увеличение на заплатите с 5% в новия бюджет е нищожно и не покрива инфлацията, каза друг служител на Инспекцията по труда в Пловдив. По думите му всъщност възнагражденията на служителите в инспекцията намаляват, а не се увеличават и настоя за достойно възнаграждение на труда. Нашето работно време не е 8 часа, понякога е 12 часа, когато се посещават тежки производства, добави служителят.

„Обидена съм, защото заплащането е недостойно за труда, който извършваме, за компетентността, която трябва да имаме. Единствената ни привилегия остана безплатното погребение за държавния служител. А парите за дрехи, които ни се полагат, са 127 евро за година, което е изключително малко за четири сезона“, коментира още инспекторът.

Протестиращите служители настояват за достойно възнаграждение на труда им, за връщане на клас "Прослужено време и професионален опит" и за равни права с останалите работещи по трудови правоотношения.

БГНЕС

ВАРНА

Служители на Главна инспекция по труда във Варна също излязоха на едночасов протест с искане за увеличение на възнагражденията им. „Исканията ни са за достойно възнаграждение на труда, който полагаме, ние пазим правата на работниците и имаме нужда от това нашето възнаграждение да бъде адекватно и достойно“, заяви Милена Жечева, главен инспектор съм в Инспекция по труда.

Жечева обясни, че работещите в инспекцията носят изключително висока отговорност. „Имаме нужда хората, които постъпват при нас на работа, да получават достойно възнаграждение, за да остават да работят в тази институция“, каза Жечева. Тя коментира, че инспектор по труда не се става за два или за три месеца, а са необходими години, за да се придобие истинска експертност и това може да се постигне единствено с механизми, които да задържат хората на работа, а основният механизъм за това е трудовото възнаграждение.

Недоволните казаха, че в инспекцията има голямо текучество, тъй като работата не е толкова атрактивна поради ниското възнаграждение. За цяла Варненска област инспекторите са между 13 и 16, които отговарят за хиляди фирми. Протестиращите са категорични, че щатът е недостатъчен и затова се борят за възнаграждение, което да мотивира други хора да дойдат да работят в инспекцията.

БТА

БЛАГОЕВГРАД

Служители на Дирекция „Инспекция по труда“ – Благоевград се включиха в щафетните стачки.

Заплатата на инспектор е около 740 евро, каза пред медиите Благовест Илиев, който от четири години работи в инспекцията. Той посочи, че проблемите на терен са много, а работата им е по план, който може да се види от всеки.

Старшият юрисконсулт на инспекцията Екатерина Портокалска каза, че част от исканията включват възстановяването на класа за прослужено време. Работещите по трудово правоотношение го получават, включително тези в държавната администрация, посочи тя и допълни, че от години статутът на работещите в инспекцията е на държавни служители. Като такива нямаме право да работим по допълнително правоотношение, включително и трудово, ние желаем да ни бъде предоставено това обстоятелство, каза още Портокалска.

Директорът на Инспекцията по труда в Благоевград Славянка Симитчийска също подкрепи протеста на служителите. Пред журналисти тя каза, че изцяло застава зад техните искания. „Колегите всеки ден се сблъскат на терен с агресивни работодатели, агресивни работници, това им е ежедневната работа, включително вадене на нож, заплахи, това на тях им е ежедневната работа. За тази работа те получават около 700 евро, главните инспектори могат да стигнат и до 1000 евро“, каза Симитчийска. Тя посочи, че проблеми при работата си инспекторите срещат не само с работодатели, но и с работници, които са без трудови договори. Работата им е изключително натоварена и стресова, бих казала и трудна, каза още Симитчийска.

БТА

РУСЕ

Служители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в Русе проведоха едночасова ефективна стачка днес.

„Днес с едночасова стачка се включва третата ключова институция – Дирекция „Инспекция по труда“ в Русе. На територията на цялата страна поделенията също стачкуват. Те отстояват исканията си за увеличение на възнагражденията с 350 евро, връщане на допълнителното заплащане за прослужено време и адекватно отношение към работещите в държавната администрация“, каза Черкезов.

Той посочи, че инспекторите в Русе са само 10 и трябва да обслужват голям брой предприятия в областта. „Те няма как да се разкъсат и да бъдат навсякъде, когато има нужда от тях“, допълни синдикалният председател.

Главният инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ в Русе Росен Русанов обясни, че предвиденото увеличение на заплатите с пет процента не може да компенсира дори годишната инфлация. По думите му средното възнаграждение на служителите е около 1000 евро, а исканото увеличение от 350 евро представлява приблизително 30 процента от сегашните им заплати. Русанов отбеляза, че работата на инспекторите е свързана предимно с проверки на терен, а натоварването и отговорностите им непрекъснато нарастват. Ниското заплащане е сред основните причини за трудностите при привличането на нови кадри, особено сред младите хора.

ПЛЕВЕН

Служители на Дирекция „Инспекция по труда“ в Плевен също настояха за достойно заплащане на техния труд.

Не сме доволни от петпроцентното увеличение на заплатите в държавната администрация, което е заложено в бюджета за 2027 година. Настояваме за ръст от 350 евро, за възстановяване на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, както и възможността да работим и по втори трудов договор, тъй като това ни бе забранено със Закона за държавния служител, каза главният инспектор в плевенската дирекция и председател на синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ Галя Димитрова.

Нашата работа е изключително отговорна, динамична. Ние сме на терен, в контакт с много и различни хора, при всякакви метеорологични условия. Изисква се задълбочени познания в областта на трудовото законодателство. Затова смятаме, че нашият труд е достоен и би следвало да бъде с по-голямо заплащане, категорична бе Димитрова.

Тя допълни, че млади кадри рядко се задържат в Инспекцията по труда, защото работата, по думите ѝ, е отговорна, а заплащането ниско.

Служителите на плевенската инспекция по труда заявиха, че ако сега исканията им не бъдат чути от управляващите, са готови и на по-сериозни стачни действия.

БТА

КЪРДЖАЛИ

С искане за достойно и адекватно заплащане на труда им служители на дирекция “Инспекция по труда“ в Кърджали се присъединиха към щафетната едночасова стачка на колегите си от държавни институции.

„Защитаваме трудовите права на всички работещи, а кой ще защити нашите?“, гласеше един от надписите, които служителите държаха в ръце. Също като колегите си от други държавни администрации и те поискаха увеличение с 350 евро на работните заплати. Поискаха и връщане на класа за прослужено време, премахнат преди години, както и да получават ваучери за храна.

Служителите подчертаха, че на фона на ниските си трудови възнаграждения нямат и право на второ работно място или да развиват частна дейност.

БТА

ДОБРИЧ

В област Добрич инспекторите са десет и обслужват осемте общини в региона. Според директора на Инспекцията по труда в Добрич Ангел Петков са необходими още поне пет-шест души, за да се осъществява по-ефективно дейността на инспекцията.

„Работата е динамична. Цял ден обслужваме граждани. Опитваме се с настоящия брой служители да си изпълняваме служебните задължения, но все пак сме малко на брой“, каза той. Петков допълни, че сред най-наболелите проблеми е липсата на допълнително възнаграждение за прослужено време.

„Стартовата заплата на инспектор по труда е 800 евро брутно или малко над 600 евро чисто“, каза Маргарита Ефтимова, председател на Синдикалния регионален съюз на КТ „Подкрепа“. По думите ѝ служителите имат сериозна отговорност, свързана с контрола по спазването на трудовото законодателство, проверките на предприятия и разследването на трудови злополуки.

„Това са млади хора, 300-400 инспектори са в цялата страна. Често те са прокурори, разследващи или инженери. Отивайки във фирма, отговарят за трудовите злополуки. Контролната функция на държавата я няма нито като щат, нито като заплащане. За мен това е политика, която би трябвало да е изведена на първо място, както и социалните услуги“, допълни Ефтимова.

БТА

ЛОВЕЧ

Служители на Главна инспекция по труда в Ловеч излязоха на едночасова стачка под наслов „Справедливост и равни права“. Те бяха закачили ленти с надпис „Аз стачкувам“ и държаха плакати, на които пише „Инспекторите по труда не са невидими“, „Контролът над трудовите права не е работа на бюро, а работа на терен“, „Грижим се за хората на труда, а кой ще се погрижи за нас“, „Справедливостта започва от тези, които я отстояват“, „Правото на достоен труд е за всички“, „Защитаваме трудовите права на всички работещи, а кой ще защити нашите“ и други.

Директорът на Инспекцията по труда в Ловеч Георги Павлов каза за БТА, че служителите имат право да стачкуват, имат и право на искания. И обясни, че съгласно Закона за държавния служител той няма право да стачкува.

БТА

СИЛИСТРА

Служители на Дирекция „Инспекция по труда“ – Силистра прекъснаха работа за един час в знак на протест и в подкрепа на исканията на Синдиката на административните служители (САС) „Подкрепа“ за по-високи възнаграждения.

Главният инспектор в дирекцията Марияна Добрева обясни пред БТА, че служителите настояват за възстановяване на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Според нея ограниченията, наложени на държавните служители, включително забраната да работят в други фирми и предприятия, трябва да бъдат съобразени с правата им. Тя определи действащата уредба като дискриминационна, тъй като по думите й на служителите се възлагат задължения, но същевременно са им отнети определени права.

Синдикатът на административните служители „Подкрепа“ започна тази седмица щафетни едночасови ефективни стачки в ключови държавни институции заради несправедливото заплащане, диспропорциите във възнагражденията и неравнопоставеното третиране на работещите в държавната администрация. Протестните действия започнаха със социалните работници и ще продължат до 1 декември, съобщиха от синдиката.

БТА

ГАБРОВО

Увеличение на възнагражденията с 350 евро за всички служители и възстановяване на добавката за прослужено време поискаха и работещите в Инспекцията по труда в Габрово. Исканията бяха заявени на протест, с който служителите настояха за достойно заплащане и по-добри условия на труд.

Инспекцията по труда в Габрово е извършила 223 проверки през третото тримесечие на 2026 г., при заложени 212. Данните бяха изнесени от служителите на Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово, като те посочват, че дейностите се извършват с изключително малък състав от хора. Проверките са обхванали 216 предприятия, от които 17 са проверени за първи път. В резултат са установени общо 1409 нарушения на трудовото законодателство. Сред тях 690 са свързани със здравословните и безопасни условия на труд, а 709 - с трудови правоотношения. Съставени са 90 акта за установяване на административни нарушения.

Според отчета обемът на контролната дейност е осъществен с ограничения кадрови ресурс на инспекцията. За тримесечието са извършени стотици проверки, включително 29 по сигнали на граждани и работници, както и съвместни проверки с МВР, НАП, НОИ и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. При последващия контрол са проверени 64,5 на сто от предписанията с изтекъл срок за изпълнение. Установено е неизпълнение на 50 предписания, за което на работодателите е потърсена административнонаказателна отговорност. През периода инспекцията е издала 162 разрешения за работа на непълнолетни и е отказала пет. Установени са и три случая на лица под 18-годишна възраст, работили без необходимото разрешение, като преписките са изпратени до прокуратурата.

Според протестиращите достойното заплащане е необходимо условие, за да могат да изпълняват пълноценно задълженията си и да продължат да бъдат в подкрепа на обществото и бизнеса.

БТА

Към протеста се включиха и други служители от много градове в страната в подкрепа на своите колеги.

В понеделник начало на стачката поставиха служителите от Агенцията за социално подпомагане, а на следващия ден на протест излязоха от Агенцията по заетостта. В петък в щафетната стачка ще се включат от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В понеделник, 30 ноември, призив за по-високи заплати ще отправят и служителите от Националния статистически институт. Във вторник, 1 декември, ще бъде стачката на работещите от Националния осигурителен институт.