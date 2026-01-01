Най-малко 261 жени са били убити от мъже в Турция от началото на 2026 г. до днес, а други 439 са починали при съмнителни обстоятелства, сочи анализ на турския сайт „Бианет“, публикуван по повод Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените, който се отбелязва всяка година на 25 ноември.

Данните, събрани от репортажи на национални и местни медии и информационни агенции между 1 януари и 23 ноември, показват също, че мъже са ранили поне 524 жени. При случаите с фатален край 165 от жените са били убити в домовете си, а при 168 от случаите е използвано огнестрелно оръжие.

Докато броят на жените, убити от мъже, остава практически непроменен спрямо същия период на миналата година, броят на съмнителните смъртни случаи се е увеличил със 7,6 процента. Съответният доклад на „Бианет“ от миналата година документира 262 убийства и 408 съмнителни смъртни случая между 1 януари и 21 ноември.

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Групи за защита на правата на жените в Турция многократно са изразявали притеснения относно недостатъчните разследвания на съмнителни смъртни случаи, някои от които впоследствие се установява, че са убийства, извършени от мъже. Платформата „Ще спрем фемицида“ (KCDP), водеща организация за правата на жените в Турция, съобщи през юли, че 12 смъртни случая, първоначално класифицирани като съмнителни, впоследствие са били определени като фемициди.

В годишния си доклад за Турция, публикуван по-рано този месец, Европейската комисия също подчертава недостатъците в прилагането на основното турско законодателство за защита на жените от насилие, включително недостатъчното изпълнение на заповедите за защита. Комисията също така изразява притеснения относно достъпа на жените до правосъдие, недостатъчните специализирани услуги за подкрепа и приюти, както и липсата на надеждни и изчерпателни данни за насилието срещу жени.

На този фон днес турското министерство на семейството и социалните услуги трябва да представи резултатите от първата година на националния си план за действие за борба с насилието срещу жени за периода 2026-2030 г. на събитие в Анкара, на което ще присъства и турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Очаква се министерството да обяви мерки, насочени към по-ранно идентифициране на жени в риск от насилие и справяне с преследване, психологическо насилие и дигитално насилие.

По информация на в. „Биргюн" днес следобед в много от големите градове в Турция, включително Истанбул, Анкара, Измир, Бурса и Адана, са обявени протестни шествия и демонстрации, свързани с отбелязването на Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените.