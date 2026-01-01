Сутринта ще е студена. Минималните температури ще са между минус 5° и 0°; по Черноморието до 3°-4°; в района на София – около минус 5°. През деня от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност, но ще е без валежи. Вятърът ще отслабне и ще стихне. Максималните температури ще са между 6° и 11°, в София – около 6°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В планините ще бъде с разкъсана, след обяд до значителна средна и висока облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад, по високите части – силен от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 4°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 9°-11°. Температурата на морската вода е между 12° и 15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

НИМХ

В четвъртък с югозападен вятър ще се затопли и още през нощта от северозапад ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат северозападната половина от страната. Рано сутринта в четвъртък в северозападните райони и по долините на Струма и Места са възможни поледици. Минималните температури ще са предимно между минус 3° и 2°, максималните - между 6° и 11°, малко по-високи в крайните югозападни и югоизточните райони.

В петък ще е облачно, с валежи от дъжд, в Северозападна България – значителни по количество. Температурите още малко ще се повишат.

През почивните дни с умерен и временно силен вятър от североизток ще нахлува студен въздух. Ще се създаде валежна обстановка, като с понижението на температурите в събота навсякъде в Северна България и по високите полета, а в неделя и в по-голямата част от Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието дъждът ще премине в сняг. Ще се образува снежна покривка. В събота в Североизточна България и Източния Предбалкан има повишена вероятност за поледици и обледявания. Очакват се и значителни по количество валежи. В събота температурите ще са с обратен денонощен ход и през деня ще се понижават. Най-високите им стойности ще са от 2°-7° на места в Западна България до 10°-12° на югоизток. В неделя ще продължат да се понижават и минималните в много райони ще са отрицателни, а и дневните, главно в районите със снежна покривка, ще остават под 0°. До вечерта в неделя валежите ще спрат.

В началото на следващата седмица облачността ще се разкъса и ще намалее, но в низините и котловините ще остане с ниска облачност. Ще бъде студено, с отрицателни дневни температури – максимални предимно между минус 5° и 0°, все още и ветровито. Във вторник, когато вятърът в котловините в Западна България стихне и натрупаната в Северна България снежна покривка, са възможни ниски минимални температури – около и под минус 10°.