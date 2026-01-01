За 26 ноември (четвъртък) Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издава предупреждение от първа степен (жълт код) за опасност от поледици в 8 области от страната - Видин, Монтана, Враца, София област, София град, Перник, Кюстендил и Благоевград.

Днес ще е облачно. На много места в Западна България и по поречието на Дунав ще има валежи от дъжд. В северозападните райони ще има условия за поледици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от юг-югоизток. След обяд в западната и централната част на Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще е до умерен. Максималните температури ще са между 8° и 13°, в северозападните райони – между 3° и 6°, а в София – около 8°.

Над планините ще бъде предимно облачно. Главно в Западна и Централна Стара планина и Рила ще има валежи от дъжд, над височина 2000 метра - от сняг. Ще духа силен до бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

Над Черноморието облачността ще е значителна. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 13°-15°. Температурата на морската вода е между 12° и 15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 31 мин. и залязва в 16 ч. и 56 мин. Продъл

До края на седмицата се очаква образуване на снежна покривка в Северна България, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" и призовават шофьорите да тръгват на път с подходящи гуми и подготвени за зимни условия автомобили, да карат със съобразена скорост и да спазват дистанция, за да не блокират движението и работата на снегопочистващата техника.

Републиканската пътна мрежа е в режим на зимно поддържане като в момента повечето пътни настилки са превантивно обработени от Областните пътни управления и фирмите по поддръжка, информират от АПИ.

Сняг и поледици в страната до края на седмицата, АПИ със спешен призив към шофьорите

През следващите дни ще бъде облачно с валежи. В петък в по-голямата част от страната ще е почти тихо, в източните райони след обяд със слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са предимно между 0° и 5°, а максималните от 7°-8° в северозападната до 15°-16° в югоизточната част от страната. В събота с усилване на вятъра от север ще нахлува студен въздух. Валежите ще са значителни по количество. Дъждът в Северна България и високите полета в Западна ще премине в сняг. Ще се образува и снежна покривка. Температурите към 14 ч. ще са от 1°-2° на места в Западна и Северна България до 11°-12° в крайните югоизточни райони. В неделя дъждът и в по-голямата част от Южна България ще премине в сняг. Валежите ще отслабнат, а след обяд почти навсякъде ще спрат. Ще бъде ветровито и сравнително студено с температури около нулата.

През първите дни от новата седмица облачността ще се разкъса, над Западна и Централна България и ще намалее до предимно слънчево. Над Източна ще се задържи по-значителна, а в крайните югоизточни райони ще има и валежи от сняг. Вятърът ще отслабне, в по-голямата част от страната и ще стихне. Минималните температури ще се понижат значително, на места в Северна България ще са около минус 10°, а дневните ще се задържат без съществена промяна. В сряда вероятността за валежи е по-малка, ще бъде и малко по-топло.