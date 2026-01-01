Столичната община започна обезопасяването на района около долната станция на Княжевския лифт само ден след като съдът отхвърли жалбата на собственика срещу премахването на опасните съоръжения, съобщи кметът на София Васил Терзиев. При неизпълнение на заповедта в срок общината е готова да организира премахването на опасните елементи за сметка на собственика.

„Висящи на по-малко от два метра от земята въжета, силно корозирали конструкции и риск от падащи елементи – и всичко това в район, в който се разхождат семейства с деца. Започваме демонтажа на 30 години бездействие“, заяви Терзиев, който представи на място предприетите мерки.

Общината предприе действията ден след като Административен съд – София-град отхвърли жалбата на собственика срещу предварителното изпълнение на първия етап от премахването на съоръжението. На 12 ноември кметът издаде заповед за премахване на опасните съоръжения въз основа на техническо обследване, възложено преди няколко месеца. С поставянето на огражденията достъпът до опасните участъци се ограничава, а следващата стъпка е премахването на въжето, създаващо особено голям риск, и на останалите елементи, определени като опасни. „Очаквам собственикът да прояви същата активност в премахването на опасните съоръжения, каквато проявява в обжалването на заповедта“, подчерта кметът.

Терзиев определи възстановяването на лифтовете като ключова част от визията на общината за превръщането на Витоша в по-достъпна планина, по която вече текат градоустройствени процедури. Той припомни, че лифтовете са частна собственост и правомощията на общината са силно ограничени, но заяви, че екипът му ще използва всички законови възможности и ще настоява за подкрепа от държавата. „В София вече израсна цяло поколение, което познава Княжевския лифт само от снимки и разкази. Не искам да загубим още едно“, посочи той.

„Мечтая си за деня, в който ще мога да сляза от трамвая в Княжево, да се кача на лифта до Копитото и само след минути да гледам залеза над София“, допълни кметът.