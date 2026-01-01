В препоръката на Европейската комисия за глоба заради свръхдефицит в бюджета за 2026 г. няма и следа от липса на доверие, заяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев при представяне на първо четене в Народното събрание на проектобюджета на държавата за следващата година.

Точно обратното - когато държиш на своите партньори, ползваш дисциплиниращи мерки, ако се налага, за да ги подкрепиш в усилието им да постигнат балансиран бюджет, посочи той.

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В основата на настоящите финансови дисбаланси стоят управленските практики, подробно описани в одитите на Сметката палата. Тези действия заложиха тежките структурни изкривявания в публичните финанси още преди сформирането на настоящото управление, изтъкна вицепремиерът.

По думите му, в проектобюджета се прави съществена, уверена, крачка към постигането на сериозната задача "да се излезе начисто в план-сметката". Вицепремиерът припомни, че се работи в условия на процедура по прекомерен дефицит при планиран дефицит за 2027 г. 3,5 процента от брутния вътрешен продукт на касова основа.

Това са обективни ограничения, които не можем да пренебрегнем, да заобиколим с политически пожелания, посочи Донев.

Според него добрата прогноза на Европейската комисия за следващата година е категорично доказателство, че курсът на правителството е правилен. По думите му, в доклада си Комисията изрично посочва, че мерките в бюджетния план за 2027 г. са очевидно консолидационни, ще компенсират отклонението от 2026 г. и ще доведат до коригиране на прекомерния дефицит, като същевременно запазят макроикономическата стабилност и пълния достъп на България до европейското финансиране.

Нашата отговорност днес е да намерим реалния баланс между потребностите на обществото и финансовите възможности на държавата. Да не обещаваме всичко на всички, когато ресурсът не го позволява. Да не създаваме илюзията, че всяко желание може да бъде превърнато в бюджетен разход, подчерта вицепремиерът. Според него в дебата няма място за внушения, че бюджетът "едва ли не ограбва гражданите, бърка в джоба им или отнема техните спестявания". Искам специално да подчертая, че сме отворени за разумни предложения, но с важното условие всяка промяна да следва разумна финансова логика, да има финансово покритие, каза той.

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Министърът информира, че в последните дни правителството е положило целенасочени усилия за търсенето и осигуряването на допълнителен ресурс за българските общини и поради това между двете четения на проекта на бюджетния закон депутати от „Прогресивна България“ ще предложат да бъдат осигурени допълнителни 110 милиона евро за общините. Ресурсът ще бъде насочен към зимно почистване, към капиталовата и обща изравнителна субсидия, както и към компенсиране на увеличените разходи за възнаграждения вследствие ръста на минималната работна заплата. Основният източник на финансиране ще бъде еднократна вноска в размер 114 милиона евро, която е формирана от очакваната капиталова печалба на Българската банка за развитие от продажбата на акциите на Първа инвестиционна банка (ПИБ), придобити през 2020 година. Реализираната печалба от държавна инвестиция ще създаде обществена добавена стойност, като в случая този ресурс ще бъде насочен към българските общини, изтъкна Гълъб Донев, давайки това като пример за отговорно бюджетиране.

Бюджетът за 2027 г. отразява решимостта и отговорността на българското правителство да се справи с предизвикателствата пред публичните финанси, като мерките, които предлагаме са съобразени с реалните възможности за консолидация догодина и следващите години, както и с целите и приоритетите на секторните политики, посочи в изказването си финансовият министър. Не можем да пренебрегнем факта, че Съветът на Европейския съюз активизира по отношение на България процедурата по прекомерен бюджетен дефицит, каза Гълъб Донев. По думите му, параметрите на бюджетната рамка са съобразени с тази процедура и с дадените препоръки за стабилизиране на публичните финанси в средносрочен и дългосрочен план.

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Вицепремиерът преддстави основните параметри на план-сметката. Макроикономическата прогноза е предпазлива и не залага на оптимистични допускания, с които да се оправдават разчетите за бюджета. Той е изготвен при прогноза за реален растеж на икономиката от 2,5 процента за 2027 година. Средносрочната годишна инфлация за 2027 година се очаква да достигне 4 процента, като към края на годината тя ще се забави до 2,6 процента. Дефицитът намалява от очакваните 5,5 процента от БВП през 2026 г. до 3,5 процента през 2027 г., 3,1 процента през 2028 г. и 2,4 процента през 2029 г. Приходите, помощи и даренията по консолидираната фискална програма са в диапазона от 35,6 процента до 36,1 процента от БВП за периода 2027-2029 г. Разходите по консолидираната фискална програма постепенно намаляват и са в диапазона от 38 процента до 39,6 процента от БВП. Консолидацията е постепенна и всяка разходна политика е обезпечена с приходни мерки, подчерта финансовият министър. Предвижда се държавния дълг да достигне съответно от 44,3 милиарда евро или 31,4 процента от брутния вътрешен продукт през 2027 година и 50,7 милиарда евро или 33,6 процента от брутния вътрешен продукт през 2028 година, 56,7 милиарда евро или 35,5 процента от брутния вътрешен продукт през 2029 година. Минималният размер на фискалния резерв към края на 2027 година е 2,6 милиарда евро. Дефицитът на сектор "Държавно управление" ще бъде намален с 0,8 пр. пункта през 2027 година до 4,2 процента от БВП и ще продължи да намалява до 3,5 процента през 2028 г. и 2,8 процента през 2029 г.

Променя се осигурителният режим на служителите по Закона за държавния служител, отбеляза Донев. Максималният осигурителен доход се увеличава на 2400 евро от 1 януари 2027 година.

По думите му, децата и техните семейства са основен приоритет за управляващите, затова през следващата година се предвидени допълнителни средства за увеличаване на девет от 12 вида семейни помощи за деца включително на най-масовата месечна помощ до завършване на средното образование Увеличават се с 35 евро подоходните критерии за помощите.

Въпреки консолидацията запазваме сериозен инвестиционен ресурс, подчерта вицепремиерът. Средствата за капиталови разходи през 2027 г. възлизат на над 6 милиарда евро, като в това число са тези с национално финансиране от 3,614 млрд евро и с европейско финансиране от 2,390 млрд. евро.

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Продължава и разплащането на проекти по инвестиционната програма за общински проекти, стартирали още през 2024 г., като за целта през 2027 година е разчетен общ ресурс в размер на 600 милиона евро.

С предложения проект на бюджет пред 2027г. даваме нова посока на възстановяване на публични финанси по пътя на устойчивостта, каза вицепремиерът. По думите му, ще бъде поставено и началото на изпълнение на приоритети, насочни към подкрепа на инфомически растеж, доходите на работещите семействата, пенсионерите и уязвимите групи. С бюджета осигуряваме ресурс за инвестиции, с които ще се изгражда и модернизира публична инфраструктура, за да се гарантира това, в бюджетния план са заложени мерки за подобряване събираемостта на приходите, предотвратяване възможността за укриване на данъци.

Отговорността на Народното събрание не се изчерпва с това да разпределя средства, тя включва и задължението да гарантира, че държавата може да изпълнява своите ангажименти утре, завърши финансовият министър Донев.