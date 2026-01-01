Административният съд във Варна отново разглежда по същество жалбата на Благомир Коцев срещу отстраняването му от кметския пост. Първоначално съдът не е приел жалбата с искане решението за отстраняването му да не влиза в сила незабавно заради пропуски в представената документация.

Адвокатите на Коцев са заявиха пред NOVA, че нередностите вече са отстранени. Така делото отново е на ход, а решението на съда се очаква до края на деня в сряда или в четвъртък.

По-рано днес стана ясно, че Административният съд във Варна е оставил без движение жалбата на кмета Благомир Коцев срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) за предсрочното прекратяване на пълномощията му, съобщиха от съда.

Констатацията на магистратите е, че жалбата не отговаря на изискванията за редовност, визирани в Административнопроцесуалния кодекс.

На страните по делото са дадени указания. Ако не бъдат изпълнени в определения срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство – прекратено. Разпореждането на Административния съд не подлежи на обжалване.

Припомняме, че на 23 ноември ОИК – Варна прекрати предсрочно пълномощията на Коцев с аргумента, че е отсъствал неоснователно от работа за повече от месец през 2025 г. – период, в който беше задържан по обвинение в корупция. Комисията прие за неоснователни част от ползваните от него дни платен и неплатен отпуск. Адвокатите на кмета възразиха, че принудителното задържане не може да се третира като виновно или неоснователно неявяване на работа.

Вчера Коцев подаде жалба с настояване Административният съд – Варна да отмени решението на ОИК и да спре предварителното му изпълнение до окончателното произнасяне по случая.