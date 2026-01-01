Иззеха контрабандни препарати за растителна защита на „Капитан Андреево“, съобщиха от МВР.

На пункта е извършена проверка на микробус с българска регистрация.

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В превозното средство пътували от Турция за България водачът и негова спътница - български граждани.

МВР

Те заявили, че не пренасят стоки, които да декларират. Колата е селектирана за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия, между личния багаж на пътуващите, са открити полиетиленови чанти с препарати за растителна защита.

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Общият брой на пакетите са 197 в разфасовки по 1 кг инсектицид, забранен за внос в България и ЕС.

Недекларираните 197 кг препарати за растителна защита са задържани. По случая е образувано досъдебно производство, работата по което продължава в Гранично полицейско управление Свиленград.