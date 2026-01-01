През първата половина на ноември РЗИ – Смолян е установила отклонения в качеството на питейната вода в седем населени места с централно водоснабдяване и в три обществени чешми в областта. Данните са от публикуваната на сайта на инспекцията информация за извършения мониторинг на питейната вода и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода 1–15 ноември 2026 г.

При мониторинга на питейната вода са обхванати 17 населени места в областта. Седем от общо 14 проби, изследвани по показатели от група А в централно водоснабдени населени места, не отговарят на нормативните изисквания. Отклонения са установени в град Доспат и селата Касък, Змеица, Мъглища, Белев дол, Петково и Чавдар.

Отклонения по микробиологични показатели са установени и при три от шестте изследвани проби от обществени местни водоизточници – чешмите „Бунев врис“ и „Божек“ в Златоград и чешмата пред Многопрофилната болница за активно лечение „Проф. д-р Константин Чилов“ в Мадан. Качеството на водата от чешмата пред болницата вече е възстановено, докато от двата водоизточника в Златоград все още не са взети проби за повторно изследване.

Откритите в пробите микроорганизми са малко на брой, но наличието им в питейната вода е недопустимо, каза за БТА директорът на РЗИ д-р Мими Кубатева. Издадени са предписания до стопанисващите водоснабдителните съоръжения за извършване на профилактика и масивна дезинфекция.

Д-р Кубатева посочи, че издадените предписания за профилактика и дезинфекция на водоснабдителните съоръжения са изпълнени, а резултатите от повторните изследвания са добри. Все още не са изследвани повторно проби от две обществени чешми в Златоград.

Според директора на РЗИ сред вероятните причини за влошаване на микробиологичните показатели са пропуски при обеззаразяването на питейната вода, обилните валежи и снеготопенето. Друг фактор е слабото потребление на вода за продължителен период в малките населени места с ограничен брой жители, тъй като застоят на водата създава благоприятни условия за развитие на микроорганизми.

Част от предписанията на здравната инспекция, освен извършването на профилактика и дезинфекция, включват и задължение за информиране на населението по съответните информационни канали.

През първата половина на ноември в област Смолян са регистрирани осем случая на чревни инфекциозни заболявания – пет на ентероколит, два на салмонелоза и един на вирусен хепатит Е. При нито един от случаите не е установена причинна връзка с влошеното качество на питейната вода, уточни директорът на здравната инспекция.

Не са констатирани несъответствия при четирите проби питейна вода, изследвани по показатели от група Б, както и при изследваната проба от минерален водоизточник.

Във връзка с установените нарушения във водоснабдяването през отчетния период РЗИ е издала четири предписания.