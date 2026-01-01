Няколко души, които са лишени от свобода се включиха в облагородяването на пространствата около сградите на Районното управление и „Пътна полиция“ в Разград. Инициативата се осъществява по специална програма в сътрудничество с Районна служба „Изпълнение на наказанията“. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР-Разград.

ОДМВР-Разград

Участниците са почистили и окосили терените около сградите, в които се помещават различни звена на Областната дирекция на МВР в Разград. Работата им се извършва под надзора на служители на РСИН.

ОДМВР-Разград

Инициативата има полза както за поддържането на полицейските сгради и прилежащите им пространства, така и за самите лишени от свобода. Чрез полагането на труд те запазват и развиват трудовите си умения, което може да улесни социалната им адаптация след изтърпяване на наказанията.

Съвместната дейност между ОДМВР – Разград и Районната служба „Изпълнение на наказанията“ е започнала миналата седмица. В момента почистването на тревни площи, храсти и отпадъци продължава и в района на Тиловата база.