Германският супермодел и актриса Верушка, смятана за една от първите световни звезди на модната индустрия, е починала на 87-годишна възраст в Берлин. Новината беше потвърдена на 25 ноември от нейни близки, съобщиха международни медии.

Истинското ѝ име е Вера Готлибе Анна фон Лендорф-Щайнорт. Родена е на 14 май 1939 г. в Кьонигсберг, Източна Прусия. Придобива световна известност през 60-те години на миналия век под артистичния псевдоним Верушка.

Със своята впечатляваща външност, нестандартно присъствие и артистичен подход към фотографията тя се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на световната мода. Работи с легендарни фотографи като Ричард Аведон и Ървинг Пен, а снимките ѝ многократно се появяват на страниците на списание „Вог“. В разгара на кариерата си тя е сред най-високоплатените модели в света.

Международната ѝ популярност излиза извън модните подиуми с участието ѝ във филма „Фотоувеличение“ (Blow-Up) на италианския режисьор Микеланджело Антониони от 1966 г. Верушка се появява в ролята на самата себе си в сцена, превърнала се в емблематичен момент от историята на киното.

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Освен с манекенската си кариера тя е известна и с артистичните си експерименти, особено с бодиарта и фотографските проекти, в които превръща собственото си тяло в художествено изразно средство. В сътрудничество с художника Холгер Трьолш създава серия от впечатляващи образи, в които изрисуваното ѝ тяло се слива с архитектурни и природни фонове.

Животът ѝ е белязан и от трагични събития. Баща ѝ, граф Хайнрих фон Лендорф-Щайнорт, е екзекутиран от нацисткия режим заради участието си в съпротивата и заговора от 20 юли 1944 г. за убийството на Адолф Хитлер. След ареста му Верушка и семейството ѝ също са подложени на преследване.

През 70-те години тя постепенно се отдалечава от традиционния моден бизнес, за да се посвети на визуалното изкуство и фотографията. Въпреки това не изчезва напълно от публичното пространство.

Верушка остава в историята като една от пионерките на епохата на супермоделите – жена, която променя представите за красота и допринася за превръщането на модела от лице за рекламни снимки в самостоятелна артистична личност.