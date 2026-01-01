Граждани се събраха в центъра на София на протест в подкрепа на отстранения кмет на Варна Благомир Коцев. В района има засилено полицейско присъствие.

Събралите се блокираха движението по улица "Георги С. Раковски" между бул. "Княз Ал. Дондуков" и ул. "Искар". Протестът е съгласуван със Столична община, а организатори са "Продължаваме промяната".

Пред протестиращите Велислав Величков от "Продължаваме промяната" каза, че Коцев ще се кандидатира отново за кмет на Варна на предстоящите местни избори.