Бюджетът на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2027 г. няма да реши всички проблеми в осигурителната система, но той прави важни стъпки - повишава пенсиите и осигурителните плащания, подкрепя безработните и семействата с деца, създава по-добри условия за работещите родители, насърчава реалните доходи с осигурителния принос и поставя силен акцент върху финансовата устойчивост и адекватност на системата. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при обсъждането на проектобюджета на ДОО в пленарната зала на Народното събрание.

Първият ни ангажимент е за българските пенсионери, посочи тя и отбеляза, че се предвижда пенсиите за трудова дейност да бъдат осъвременени по т.нар. швейцарско правило, като очакваният ръст е между 7 и 8%. Проектобюджетът на ДОО предвижда от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да се повиши на 374,62 евро. Министър Ефремова посочи, че средната пенсия ще стане 587 евро, а максималният размер на пенсиите ще достигне 1875 евро.

Вторият ни ангажимент е към работещите хора и тези, които са временно извън пазара на труда, посочи Наталия Ефремова. Минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии ще нараснат с 6,4%, отбеляза тя. В проектобюджета е заложено увеличение на минималния осигурителен доход от 620,20 на 660 евро и на максималния осигурителен доход – от 2300 на 2400 евро. Тези промени имат две важни последици - от една страна увеличават приходите в осигурителната система, а от друга - създават предпоставки за по-високи осигурителни плащания, коментира Ефремова.

В проектобюджета на ДОО минималното дневно обезщетение за безработица се увеличава от 9,21 на 13 евро. Почти тройно е увеличаването на помощта за смърт на осигурено лице - от 276 на 660 евро, посочи социалният министър.

Третият, но не по-важност, приоритет, са децата, родителите и семействата, отбеляза Ефремова. Затова в проектобюджета на ДОО се предлага обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст да се увеличи от 398,81 на 450 евро. При по-ранно връщане на работа майките ще получават 75% от тази сума, а не 50%, както е в момента.

Запазваме размерите на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, като същевременно очакваме приходите от тях да нараснат с 990 милиона евро спрямо настоящата 2026 година, посочи социалният министър. По думите й това увеличение е резултат от ръста на доходите, на минималната работна заплата, осигурителните прагове и максималния осигурителен доход.

Ефремова посочи, че през 2027 г. трансферът от централния бюджет за покриване на недостига в осигурителната система се увеличава с 237 милиона евро, но има и важен положителен знак - делът на този трансфер в общите разходи на държавното обществено осигуряване намалява от 42,5% през 2026 г. на 40,7% през 2027 г. Това показва посоката, в която трябва да вървим - повече приходи, повече осигурителен принос и по-малка зависимост от допълнителното финансиране от държавния бюджет, коментира министърът.