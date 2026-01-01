С 125 гласа "за" от "Прогресивна България" и един от "Продължаваме промяната" парламентът прие на първо четене проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 г. Против бяха 60 депутати - петима от ГЕРБ-СДС и депутатите от ДПС, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане". Въздържаха се 20 народни представители - от ГЕРБ-СДС.

Проектюбюджетът предвижда 5,68 млрд. евро приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 5,63 млрд. евро, от които 3,45 млрд. евро са приходи от здравноосигурителни вноски и 2,17 млрд. евро са трансфери за здравно осигуряване.

Общо разходите за 2027 г. по проекта на Закон за бюджета на НЗОК са на стойност 5,68 млрд. евро.

Приходите и разходите по законопроекта са с 426,9 млн. евро или 8,1 на сто повече спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 5,41 млрд. евро, което представлява увеличение с 478,1 млн. евро или 9,7 на сто спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

През 2027 г. се предвижда Министерството на здравеопазването ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на НЗОК, в общ годишен размер 32,7 млн. евро за заплащане на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова представи и разпределението на здравноосигурителните плащания. За първична извънболнична медицинска помощ се предвиждат 372 млн. евро, за специализирана извънболнична медицинска помощ са заложени 384 млн. евро (9,3 на сто ръст спрямо тази година), за дентална помощ се предвиждат 248 млн. евро (7,6 на сто ръст), за медикодиагностична дейност са заложени 176 млн. евро (5 на сто ръст), за лекарствени продукти са предвидени 1,454 млрд. евро (9 на сто ръст), за болнична медицинска помощ средствата са 2,531 млрд. евро (8,1 на сто ръст), като в тази част на разходите са предвидени 81 млн. евро за амбулаторни процедури за диагностика или профилактика и/или амбулаторно диспансерно наблюдение в болничната медицинска помощ. Други 36 млн. евро са предвидени за финансиране осигуряването на медицински персонал в лечебните заведения за болнична помощ.

За медицински изделия, прилагани в болничната помощ, както и за помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания, са предвидени 147 млн. евро (2,3 на сто ръст). За други здравноосигурителни плащания са предвидени 96 млн. евро, в т. ч. 51 млн евро за медицинска помощ в съответствие със системите за социална сигурност.