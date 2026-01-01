Хванаха лодка с 35 мигранти край Синеморец, сред тях и малки деца, съобщиха от МВР.

Тази нощ служители от Локалния координационен център-Созопол засичат чрез Интегрираната система за наблюдение „Синя граница“ лодка на около 3 морски мили североизточно от Резово.

Към мястото веднага се насочват дежурният граничен полицейски кораб 513 и по брега - два наряда от Гранично полицейско управление-Царево.

Мигрантите край Бургас дни наред са оцелявали в гората, яли трева и пили вода от блата

Проведена е операция по търсене и спасяване на хора, плаващи с гумена лодка.

Около 06.20 часа граничните полицаи са установили и задържали 35 нелегални мигранти, по първоначални данни афганистанци и пакистанци.

Отведени са към плаж Бутамята, където им е извършен медицински преглед. Те са в добро здравословно състояние.

Незаконните мигранти са задържани в ГПУ-Царево, работата по случая продължава.