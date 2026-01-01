В Стара Загора е задържан 43-годишен шофьор на товарен автомобил, който е управлявал с 3,25 промила алкохол. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

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Мъжът бил спрян за проверка на 24 ноември на ул. „Хан Аспарух“ от екип на Първо районно управление. При направения тест с дрегер била отчетена високата концентрация на алкохол.

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Срещу водача е образувано бързо производство. Той е задържан за срок до 24 часа.