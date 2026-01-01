На източния изход на Стара Загора в посока Нова Загора полицията извършва акция, която следи за изправността на автомобилите при зимни условия.

"Засилените проверки са във връзка с третия етап от акция „Зима“ на кампанията „Безопасно шофиране през зимата“, съобщи началникът на сектор „Пътна полиция“ при Областната дирекция а МВР - Стара Загора главен инспектор Димитър Димитров.

БТА

Контролът е насочен към техническа изправност на моторните превозни средства, осветителните системи и сигнализацията, изправността на устройствата за стъклопочистване. Проверява се за скъсани и износени гуми, както и за други нарушения на Закона за движение по пътищата.

„Следим за протекторния рисунък на гумите дали съответватва на Закона за движение по пътищата - ако е зимна гума да бъде с протектор 1,6 мм, а ако е с лятна - 4 мм“, поясни Димитров.

БТА

И подчерта, че е важно шофьорите да бъдат особено внимателни на пътни възли, където има мостови съоръжения, тъй като в тези участъци има предпоставки за заледявания при минусови температури.

До момента по време на днешната акцията има регистрирани две нарушения - едното е за неизправност на спирачките на автомобил, а другото е на пешеходец, който е пресичал пътното платно на нерегламентирано място през пътната мантинела.

БТА

Началникът на сектор „Пътна полиция“ припомни, че санкциите са от 25 до 250 евро и при сериозно нарушение има възможност за дерегистрация на превозното средство. От началото на месеца при акция „Зима“ са проверени около 6900 пътни превозни средства, сред тях индивидуални електрически превозни средства, велосипеди и автомобили.

При проверките 248 шофьори са санкционирани за неизправни светлини на автомобилите, а само седем са санкционирани за гуми с износен протектор.

БТА

Главен инспектор Димитров призова през зимния период шофьорите да тръгват на път подготвени за зимни условия, автомобилите да бъдат заредени с гориво, мобилните телефони също да са заредени.