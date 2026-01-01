92 белоглави лешояда са регистрирани в пет района на Природен парк (ПП) „Врачански Балкан“ по време на традиционното преброяване на нощувките на птиците от вида на Балканския полуостров, проведено през изминалия уикенд. Това съобщи Оля Генова от дирекцията на природния парк.

В наблюдението на територията на Западна Стара планина са участвали 11 представители на дирекцията на ПП „Врачански Балкан“ и доброволци на фондация „ЕкоОбщност“.

Благоприятните метеорологични условия - слънчево и ясно време и умерени за сезона температури, са допринесли за добрите резултати от преброяването.„Радващо е и присъствието на 14 черни лешояда, отчетени по данни от предавателите. Това е друг значим за района вид, който през последните години гнезди успешно във Врачанския Балкан в резултат на усилията за възстановяването му“, посочи Генова.

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Преброяването се организира координирано от организации от целия Балкански полуостров. Едновременното наблюдение позволява по-точно проследяване на популациите, тъй като белоглавите лешояди могат да изминават между 200 и 300 километра дневно, придвижвайки се между различни места за нощуване.

Така се цели да се избегне повторното отчитане на едни и същи птици и да се получи максимално точна информация за състоянието на популацията. След събирането и обработването на данните от всички наблюдавани точки ще бъде обявен и общият брой на регистрираните птици.

'Миналата година са били преброени 86 птици, но наблюдението е извършено при по-лоши метеорологични условия, а това оказва влияние върху поведението на птиците и затова не може да се направи сравнение с тази година', обясни още Оля Генова.

Преброяването е част от дейностите по проекта „Живот за брадатия лешояд“ (LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869), който се осъществява със съфинансиране от програма LIFE на Европейския съюз.