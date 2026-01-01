В железопътните гари и спирки в страната ще бъдат поставени информационни материали, насочени към повишаване на информираността за насилието над жени и момичета и начините за получаване на помощ и защита. Това съобщиха от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), която се присъединява към кампанията „Рада казва НЕ на насилието“.

Компанията се присъединява към инициативата „Рада казва НЕ на насилието“, реализирана от клубовете на „Зонта Интернешънъл“ в България във връзка с Международния ден за елиминиране на насилието над жени, който се отбелязва днес.

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Символ на кампанията е оранжевата кукла Рада с посланието „Кажи НЕ“. Чрез QR кода на куклата всеки може да получи достъп до приложението „ПОМОГНИ МИ“, което съдържа контакти на национални служби за подкрепа и информация за местата, където жените, изправени пред насилие, могат да потърсят помощ, защита и сигурност.

С участието си в инициативата НКЖИ заявява позицията си срещу всички форми на насилие и подкрепя усилията за изграждане на общество, в което насилието не се толерира и не се премълчава, допълват от компанията.

Припомняме, че тази вечер, по повод Международния ден за елиминиране на насилието над жени, пред Съдебната палата в София ще се състои протестно шествие под надслов „Нито една повече!“. Началото е насрочено за 18:30 ч.