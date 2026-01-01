Насилието над жени не е личен проблем, а обществена диагноза, която изисква действия от държавата и нетърпимост от всеки един от нас. Това е посланието на президента Илияна Йотова по повод Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените, който се отбелязва днес, 25 ноември. От началото на годината в България са убити най-малко 13 жени и момичета, а 110 пострадали от домашно насилие са получили безплатна адвокатска помощ за съдебна защита, сочат данни на Националното бюро за правна помощ.

„Мълчанието и бездействието дават сили на насилниците“, написа Йотова във Facebook. Тя призова обществото да говори за проблема не само в специалния ден, а всеки ден, да осъжда насилието и да настоява за наказания. По думите ѝ зад привидно обикновеното ежедневие може да се крие жена, която се страхува или срамува да потърси помощ, а белезите от преживяното насилие невинаги са видими.

„Проблемът не е личен, той е обществен – тежка диагноза за обществото и държавата ни, които не успяват да намерят работещите мерки“, подчерта президентът. Според нея борбата трябва да преминава през възпитанието, образованието и ефективните наказателни механизми, с общи усилия на институциите и неправителствения сектор.

110 пострадали са получили безплатна правна помощ

От началото на 2026 г. 110 души, пострадали от домашно насилие, са получили безплатна адвокатска помощ за съдебна защита. От средата на 2023 г., когато започва да действа механизмът за сътрудничество между Министерството на правосъдието, МВР, Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети, подкрепа са получили общо 447 души, съобщиха от правосъдното министерство.

При сигнал за домашно насилие полицаите трябва да информират пострадалия за възможността да получи безплатна правна помощ. Адвокат може да посети човека на място – в полицейско управление, кризисен център, болница или друга институция, ангажирана със защитата му.

Безплатни консултации се предоставят и в 28 регионални центъра за правна помощ. Те са предназначени за хора с ниски доходи, деца в риск, пострадали от домашно и сексуално насилие или трафик на хора, както и за ползващи социални услуги и търсещи международна закрила.

Националният телефон за правна помощ е 0700 18 250. Консултации с адвокат се предоставят всеки делничен ден от 9:00 до 17:00 ч. Приложението „Помогни ми“, което съдържа информация за институции, организации и кризисни центрове, е използвано 8164 пъти от края на 2023 г. насам, като 251 от ползванията са през последните десет месеца.

При непосредствена опасност за живота или здравето трябва да се потърси спешна помощ на телефон 112.

Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че превенцията и противодействието на насилието изискват ясна институционална позиция, последователни усилия и ефективна защита. „Нито една жена не трябва да бъде принуждавана да търпи насилие или да се страхува да потърси помощ“, подчерта той.

ДБ настоява за повече кризисни центрове и работещ механизъм за защита

В декларация от парламентарната трибуна „Демократична България“ постави акцент върху необходимостта от конкретни действия на институциите. От формацията посочиха, че през 2025 г. най-малко 24 жени са били убити от близък човек или партньор, а от началото на 2026 г. жертвите са най-малко 13.

В декларацията беше припомнен и случаят с 48-годишната Файзе Ахмед от варненското село Медовец. На 27 юли тя е била залята с бензин и подпалена от съпруга си пред очите на двете им деца. Месец по-късно жената е починала в болница, без да дойде в съзнание.

Според ДБ проблемът не се изчерпва с домашното насилие и засяга също деца, мъже и други уязвими хора. В декларацията се посочва, че през 2025 г. МВР е регистрирало 2619 престъпления в условията на домашно насилие. От отчетените пострадали 66% са жени, 10% – мъже, а 24% – деца. Посочени са и 476 регистрирани нарушения на заповеди за защита през същата година.

Зам.-председателят на парламентарната група на „Демократична България“ Божидар Божанов / БТА

От формацията настояват за по-ефективно прилагане на координационния механизъм за помощ и подкрепа на пострадалите, както и за яснота как институциите реагират при сигнали, включително извън работно време. Според ДБ е необходимо съдилищата да получават своевременно информация за предишни сигнали, заплахи и нарушения, за да могат да оценяват риска и да издават навременни заповеди за защита.

Сред исканията е и разкриването на повече кризисни центрове. В декларацията се посочва, че към края на миналата година в 11 области не е имало действащ кризисен център, а в 17 области не е имало такъв за пълнолетни. ДБ настоява в бюджета за 2027 г. да бъдат предвидени средства за нови места за настаняване, денонощен прием, транспорт и екипи, които да осигуряват психологическа, социална и правна подкрепа.

Друга тема е защитата от насилие в дигитална среда. От ДБ призовават за ускоряване на работата по въвеждането на европейската директива за борба с насилието над жени и домашното насилие, чийто срок за транспониране е 14 юни 2027 г. Според формацията законодателството трябва да осигури защита и срещу разпространението без съгласие на интимни изображения, включително манипулирани с изкуствен интелект, както и срещу онлайн преследване.

"Прогресивна България" Насилието над жени и момичета остава сериозен проблем

В декларация от парламентарната трибуна от името на „Прогресивна България“ Николета Тодорова заяви, че насилието над жени и момичета остава сериозен обществен проблем и борбата с него е обща отговорност. Тя подчерта, че то има различни форми – физическа, психическа, сексуална и икономическа, и се проявява както в семейството и на работното място, така и в публичното пространство и дигиталната среда.

По думите ѝ данните за България са тревожни – през 2025 г. са издадени 5102 заповеди за защита от домашно насилие. Тодорова обърна внимание, че зад статистиката остават и много жени, които заради страх, срам или зависимост не търсят помощ.

Народната избраничка от „Прогресивна България“ Николета Тодорова / БТА

От ПБ настояват за система, в която институциите реагират своевременно, законите се прилагат ефективно, извършителите носят отговорност, а пострадалите получават реална подкрепа. Тодорова подчерта, че ревността, алкохолът, семейните конфликти или поведението на жената никога не оправдават агресията и отговорността винаги е на извършителя.

Според нея противодействието на насилието не бива да бъде предмет на политическо противопоставяне, а изисква последователна държавна политика и нетърпимост от цялото общество. „Нито една жена не трябва да избира между сигурността и икономическото си оцеляване“, заяви депутатът.

Инициативи в страната

По повод Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените в страната са предвидени различни инициативи. В Русе от днес до 10 декември ще се проведе кампанията „Право на живот без насилие! Край на безнаказаността!“, която включва дискусии, ученически конкурс и пърформанс, с акцент върху превенцията и кибернасилието.

Във Варна Световният ден ще бъде отбелязан с премиера на романа „Пътна връв“ от Наталия Делева. Срещата с авторката, която живее в Лондон, ще се състои тази вечер от 18:00 ч. в Юнашкия салон, като разговорът с публиката ще бъде онлайн.

Пред Районния съд в Трявна тази вечер от 17:00 ч. ще се проведе събитие в подкрепа на жертвите на домашно насилие под мотото „Нито една повече“. Организаторите от фондация F.L.Y. настояват за институционална отговорност, създаване на кризисни услуги и по-добро разпознаване на риска от насилие.

В Стара Загора сдружение „Самаряни“ започва традиционната си кампания „Има кой да те чуе...“, която ще продължи до 10 декември. Организацията напомня за денонощната си консултативна линия за пострадали от домашно насилие – 042 64 11 11, и ще постави на обществени места арт инсталации, насърчаващи хората да говорят по темата.