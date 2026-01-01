За отменени и закъснели влакове "Евростар" (Eurostar), свързващи Лондон, Лил, Брюксел и Париж, се съобщава днес, след като службите за спешна помощ се отзоваха на инцидент по линията между Лил и Брюксел, предаде Ройтерс.

"Влаковете между Лондон и Лил/Брюксел, както и между Париж и Брюксел, днес изпитват закъснения, тъй като службите за спешна помощ се занимават с инцидент, възникнал вчера, 28 ноември, по линията между Лил и Брюксел", съобщи "Евростар" на сайта си.

Като отменени са посочени всички с изключение на два от 10-те влака, които трябваше да тръгнат от Париж за Лондон след 14:00 по Гринуич днес, бяха посочени на уебсайта на „Евростар“ като отменени.

На пътниците с резервации за отменените влакове на парижката гара "Гар дю Нор" през следобедните часове е било съобщено, че няма да могат да пътуват с вечерните влакове.

Засега "Евростар" не е направила коментар.