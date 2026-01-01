Обилният снеговалеж и силният вятър създадоха сериозни проблеми в железопътния транспорт в Северна България. Паднали дървета, прекъсната контактна мрежа и затруднено движение оставиха пътници с часове по гарите и във влаковете. Сред най-сериозните случаи беше този с бързия влак София – Варна, в който около 200 души прекараха почти 10 часа на гара Елисейна.

Композицията потегли от столицата със закъснение, а след престой на гара Своге спря около 3:10 ч. през нощта в района на Елисейна. Причината беше прекъсване на контактната мрежа между Елисейна и Мездра, което наложи спиране на движението в двете посоки.

Пътници разказаха, че дълго време не са получавали ясна информация кога ще продължат пътуването си. Сред тях имало възрастни хора и семейства с малки деца. Някои от пътуващите се оплакали от напрежение и притеснение заради продължителния престой. Появиха се и сигнали за недостиг на вода и спряно отопление, докато от железопътната инфраструктура по-късно заявиха, че във влака е имало напрежение и отоплението е работило.

Първоначално областната администрация във Враца съобщи, че се търсят варианти за извозване на пътниците. БДЖ потърсили съдействие от автобусни превозвачи, но предложението за алтернативен транспорт било отказано заради непочистените пътища и тежката обстановка в района.

Случаят предизвика реакция и от Министерството на транспорта. Министър Георги Пеев съобщи, че към мястото е изпратен дизелов локомотив с екип, който да помогне за възстановяването на движението и извеждането на пътниците в посока София и Варна. От Национална компания „Железопътна инфраструктура“ увериха, че няма бедстващи хора, а на пътниците се осигуряват топли напитки и храна.

Помощ дошла и от местната власт. От близкото село Зверино били осигурени вода и храна за пътуващите, докато чакали възможност да продължат пътя си.

Проблемите не се ограничиха само до линията София – Варна. Заради паднали дървета беше спряно движението и между гарите Оризово и Свобода по направлението Пловдив – Стара Загора. От НКЖИ съобщиха и за затруднения по други железопътни участъци в страната. Със закъснения се движеха и влакове, пристигащи и заминаващи от София, както и композиции по направлението Перник – София.

Зимна обстановка у нас: Затворени пътища, евакуирани шофьори и села без ток

От железопътната компания обясниха, че снегът и силният вятър затрудняват работата на инфраструктурата. Натрупванията по стрелките могат да попречат на правилното насочване на влаковете, а падналите дървета върху контактната мрежа прекъсват електрозахранването на електрическите локомотиви. Аварийни екипи работиха на терен за разчистване и възстановяване на движението.

След близо десетчасов престой бързият влак за Варна потегли от гара Елисейна в 13:01 ч. и продължи пътуването си към морската столица.

Тежката зимна обстановка обаче продължи да създава проблеми за железопътния транспорт. Пътниците бяха призовани да следят актуалната информация за движението на влаковете, тъй като закъснения и промени в разписанията бяха възможни и по други направления.