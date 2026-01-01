Зимата настъпи с първия сняг в страната, който бързо създаде проблеми в редица райони. Силни снегонавявания затвориха пътища в Шуменско, закъсали автомобили се наложи да бъдат евакуирани, десетки населени места в област Габрово останаха без електрозахранване, а движението по пътя Смолян – Пампорово вече се регулира със светофари заради влошената метеорологична обстановка.

В по-голямата част от страната вали сняг, а на места има силен вятър, снегонавявания и намалена видимост. Температурите са предимно отрицателни, което създава предпоставки за заледяване на пътните настилки. Обстановката по пътищата е изключително усложнена, а очакванията за много области на страната в Западна и Централа България са снеговалежът да продължи до ранния следобед. В Източна България се очакват валежи от дъжд, на места примесен със сняг, а заради ниските температури – и опасни заледявания на пътните настилки. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Поради усложнената метеорологична обстановка са въведени временни ограничения за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по редица участъци от автомагистралите и републиканската пътна мрежа, особено на планинските проходи през Стара Планина и в Родопите.

Ограничения има и за всички превозни средства по отделни пътни направления и проходи. На всички участъци от автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ на територията на София-област е забранено движението на камиони над 12 т. Забраната важи и за област Перник за АМ „Струма“.

Шумен

Главният път Шумен – Силистра, както и пътната отсечка от Нови пазар към Никола Козлево, са затворени за движение заради силни снегонавявания, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Шумен Ася Йорданова.

Започват проверки на лифтове, асансьори и басейни в хотелите

За тежкотоварните автомобили са затворени и пътищата I-7 от Шумен до село Пристое, както и път II-2, допълни Йорданова.

Екипи са евакуирали семейство, което е пътувало с лек автомобил по пътя между селата Върбяне и Правенци. В друг случай е оказана помощ на мъж, пътувал с лек автомобил по пътя между селата Велино и Живково. Закъсал е и автомобил в района на село Сливак, като пътниците са били транспортирани на безопасно място. Обстановката остава усложнена заради зимните условия и навяванията, допълни говорителят на полицията в Шумен.

Смолян

Заради влошената метеорологична обстановка светофарната уредба по временния авариен път Смолян – Пампорово е включена още снощи, вместо на първоначално предвидената дата – 1 декември. Това съобщи в социалните мрежи кметът на община Смолян Николай Мелемов.

Светофарите са разположени до хотел „Елица“ и под хотел „Гранд ризортс“. Съгласно въведената временна организация движението по трасето се осъществява еднопосочно по график – от 5:00 до 13:00 часа в посока Смолян – Пампорово, а от 13:15 до 4:45 часа – в посока Пампорово – Смолян.

Към момента трасето се почиства, като движението с вериги е задължително, посочи Мелемов. По аварийния път е забранено спирането и паркирането на автомобили.

Кметът призовава водачите да шофират с повишено внимание и съобразена с пътните условия скорост.

Движението по пътя Батак - Доспат е ограничено поради обилен снеговалеж. Въведено е ограничение за автомобили над 12 т., съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Габрово

Аварийни екипи работят по възстановяване на електрозахранването в населени места в общините Габрово, Севлиево и Дряново, което е прекъснато вследствие на обилния снеговалеж. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Габрово в информация към 21:30 часа на 28 декември.

Сред засегнатите населени места са Гайдари, Гайтаните, Гледаци, Дивеци, Думници, Поповци, Прахали, Гарван, Гергини, Николчовци и Рачевци в община Габрово, както и Батошево, Валевци, Карамичевци, Купен, Стоките, Тумбалово, Угорелец, Горна Росица и Буря в община Севлиево.

Без електрозахранване са и населените места Гостилица, Денчевци, Славейково, Чуково, Янтра, Буковец, Еленците, Каломен и Керека в община Дряново.

Към момента на територията на община Трявна няма населени места без електрозахранване, посочват от областната администрация.

Всички аварийни екипи на електроразпределителното дружество са на терен и работят по отстраняването на повредите. Обстановката остава изключително динамична както заради възможността от възникване на нови аварии, така и по отношение на възстановяването на електрозахранването в засегнатите населени места.

От Община Дряново посочват, че цялата налична техника е на терен и работи по разчистване на пътната мрежа на територията на общината. С приоритет се чистят главните и първостепенните улици с подходи към болници, здравни, социални и образователни заведения.

Градът и по-големите села ще бъдат обработени със сол, за да се предотврати задържането на снега върху пътната настилка.

От общината призовават гражданите да не оставят автомобилите си паркирани на пътното платно във връзка с почистването на уличната мрежа. Освобождаването на улиците е необходимо, за да може специализираната техника да работи безпрепятствено и ефективно.

Област София

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 т по автомагистрала "Хемус" в участъка София - Ботевград в двете посоки /от км 0 до км 46/ поради снегопочистване. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ)

От АПИ съветват шофьорите да избягват пътувания, освен ако не са абсолютно необходими и да тръгват на път с подготвени за зимни условия автомобили. Препоръчително е автомобилите да са заредени с достатъчно гориво. На пътя да не предприемат рискови маневри и да не затрудняват работата на снегопочистващата техника. За по-голяма сигурност препоръчваме също да се използват навигационни приложения, защото в тях са отразени повечето места с ограничения, колони от автомобили, евентуални препятствия на пътя и др.

Снеговалежът ще продължи

Оранжев код за значителни валежи от сняг е обявен в 16 области на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология.

Предупреждението важи за областите Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Габрово, Ловеч, Велико Търново, София област, Враца, Монтана, Ямбол, Бургас, Варна и Добрич. Там се очакват значителни валежи от сняг и натрупване на снежна покривка, както и отрицателни максимални температури.

В областите Добрич, Варна и Бургас е издадено и предупреждение за силен и временно бурен североизточен вятър с пориви до 20-24 м/с. Вълнението на морето се очаква да бъде 4-5 бала, извън заливите - 5-6 бала.

За останалата част на страната е обявен жълт код за снеговалежи.

Според прогнозата за времето през деня валежите от сняг ще продължат, по-интензивно в Рило-Родопската област. От север снеговалежите постепенно ще отслабват, а след обяд в Дунавската равнина ще спират. В Добруджа и по планинските проходи ще има снежни виелици и ще се образуват преспи. Максималните температури за Северна България и високите полета на Западна ще бъдат между минус 4° и минус 2°, в Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието - между 0° и 4°, за София - около минус 2°.