Кметът на село Стамболово, община Павликени, Атанас Борисов предприе нестандартна стъпка, за да осигури проходимостта на населеното място през зимата. Вместо да чака специализирана техника, той закупил оборудване със собствени средства и лично се заел със снегопочистването, предаде NOVA.

По думите на местните жители кметът е инвестирал лични средства, за да оборудва малък камион с гребло. С него Борисов сам обикаля улиците на Стамболово и разчиства натрупания сняг, за да улесни придвижването на своите съселяни.

Според хората в селото основната причина кметът да прибегне до тази мярка е хроничният недостиг на средства за зимно поддържане на малките населени места.