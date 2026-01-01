„Всеки млад човек трябва да има амбиции и да бъде отговорен както за себе си, така и за обществото и за страната си“. С тези думи министър-председателят и председател на „Прогресивна България“ Румен Радев се обърна към участниците в семинара на новоучредения Национален младежки съвет на политическа партия „Прогресивна България“, който се провежда в град Банско.

Радев към младите природни науки олимпийци: Имате само една родина, за която си струва да се борите (ВИДЕО)

На събитието са присъствали 250 младежи от цялата страна, съобщават от „Прогресивна България“. В семинара участваха също председателят на Народното събрание и заместник-председател на „Прогресивна България“ Михаела Доцова, председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов, който е и зам.-председател на партията, Емине Гюлестан - народен представител от „Прогресивна България“ и заместник-председател на партията, вицепремиерът Иво Христов, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.

Прогресивна България

Премиерът Румен Радев сподели, че участващите в семинара младежи вдъхват много сила, енергия и кураж и подчерта, че е изключително важно какво мислят младите хора за това, каква България искат. „Следващият въпрос е как заедно да постигнем тази България, за която младите хора мечтаят. Радвам се, че вече има хора, които ясно осъзнават, че пътят не е в личното благополучие. След като сте тук и имате амбицията, интереса и решителността, това означава, че сте прозрели най-важната истина - че може да има успех в страната ни и вие да искате да живеете в нея, само ако вложите и обедините вашата младежка енергия в общата идея как да направим България много по-добро място за живеене, много по-уютен дом за всички нас“, заяви министър-председателят.

Прогресивна България

„Сигурен съм, че като успешни млади хора ви е минавала мисълта как да продължите - или да напуснете страната, или да останете и да се борите. Защото най-голямото съперничество, най-голямата борба, която се води в света, не е за ресурси, не е за редки метали, не е за изкуствения интелект, не е за петрол. Тя вече е за най-важния капитал - младите таланти. Конкуренцията за младите таланти е огромна, защото светът вече няма да се диктува от финансовия капитал, от полезните изкопаеми и подземните богатства на една страна. Той ще се диктува от изкуствения интелект и всички негови бъдещи производни. А те искат енергия, искат таланти. Искат млади хора с въображение, със знания, с амбиция и със силата да постигат своите мечти. Така че вие сте безценен капитал“, заяви Румен Радев.

„Успешните млади хора в България сте подложени на това изкушение - да отидете там, където именно този капитал е силно търсен. Но мога да ви уверя, че най-важното е един ден оставайки в България вие да кажете: „Аз допринесох за развитието на своята родина“. Няма по-голямо удовлетворение от това и се радвам, че сте тук, осъзнали тази задача и своята роля в нея“, каза Румен Радев.

Той подчерта и че това е голямата задачата на правителството, да създаде условия, така че младите хора да развият своя потенциал именно тук, в своята родина.