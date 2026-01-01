"Държавата даде ясен знак, че седи зад младите хора, вярва им и разчита на тях, за да има една по-добра и по-силна България. Държавата и Министерството на младежта и спорта седят зад вас и искаме да чуваме вашите надежди и желания, защото младежката политика се прави единствено с вас." Това каза министърът на младежта и спорта Енчо Керязов по време на закриването на 24-то издание на Националните летни студентски игри „Летен университет“.

Инициативата на Националното представителство на студентските съвети, която се провежда под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова, традиционно събира в Китен студенти от висши училища от цялата страна и съчетава спортни състезания, образователни инициативи, дискусии и културни прояви.

“Има полза от подобни събития. Днес видях енергията на младите хора и тяхната емоция от спорта. Надявам се, че сте имали възможност да споделите идеите и мечтите си“, каза още министър Керязов.

Той призова младите хора да не чакат да им се даде шанс, а да го търсят, за да постигат целите си.

На официалното закриване присъстваха президентът на Република България г-жа Илияна Йотова, министърът на образованието и науката Георги Вълчев, народни представители от 52-рото Народно събрание, представители на академичната общност и местната власт.

„Победата е резултат от труд, постоянство, дисциплина и вяра в собствените възможности. Именно тези качества са превърнали големите български спортисти в пример за всички нас. Техните успехи трябва да продължават да ни вдъхновяват и да ни напомнят, че високите цели се постигат с характер, смелост и упоритост“, каза още министърът. Той допълни, че Министерството на младежта и спорта ще продължава да насърчава младите хора да спортуват, да бъдат активни и да правят избора, който изгражда, а не ограничава и не разрушава тяхното бъдеще.

В продължение на една седмица участниците в „Летен университет“ имаха възможност не само да премерят сили в различни спортни дисциплини, но и да обменят знания и опит и да развиват своите умения. „Пожелавам ви енергията и стремежът към успех, които ви събраха тук, да останат с вас и занапред“, каза още министър Керязов.

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов връчи наградата за третото място в крайното класиране за голямата награда на „Летен университет“ на Медицинския университет - Пловдив.