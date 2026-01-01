Необичайната петниста котка дълго време е била бъркана с други видове. ДНК анализи потвърдиха, че тя принадлежи към отделен вид

В гъстите гори на Боливия учените са потвърдили съществуването на нов вид дива котка – откритие, което показва, че дори днес природата все още крие неизвестни за науката бозайници.

Малката петниста котка е приблизително с размерите на домашна котка и дълго време е оставала незабелязана. Причината е, че външният ѝ вид много наподобява този на други диви котки, обитаващи региона.

Именно ДНК анализите са помогнали на изследователите да установят, че животното всъщност принадлежи към отделен вид.

Учените се надяват откритието да привлече повече внимание към опазването на тигровите котки – група дребни диви котки, разпространени в Централна и Южна Америка. Те се срещат в широк район – от Коста Рика до Боливия и Аржентина – но остават сравнително малко познати на широката публика в сравнение с по-големите си роднини като лъвовете, леопардите и тигрите.

Котки, които дори специалистите трудно различават

Тигровите котки са малки, петнисти хищници, които си приличат изключително много. Разграничаването на отделните видове понякога е трудно дори за специалистите, особено когато разполагат само с визуални наблюдения.

„Удивително е, че все още има нови видове, които чакат да бъдат открити. Не е необходимо да отиваме до вулкан, остров или дълбоко в морето“, отбелязват учените.

Засега е известен само един жив представител на новия вид – 10-годишна котка, която живее в спасителен резерват в Боливия и носи прякора „Тигрино“.

Именно Тигрино насочила учените към откритието.

Всичко започнало с една необичайна котка

Боливийската изследователка д-р Ногалес-Аскарунс работела като доброволец в резервата, когато забелязала, че животното изглежда необичайно.

Тигрино било намерено в гората от местен жител, който първоначално го помислил за обикновено домашно коте. С порастването му обаче станало ясно, че поведението му е типично за дива котка.

Д-р Ногалес-Аскарунс вече била чувала за други наблюдения на малки диви котки в гъстите гори на района Юнгас в Боливия. Тези сигнали обаче не били изследвани от учените.

Сега откритието на Тигрино повдига нови въпроси: колко представители на този вид всъщност живеят в боливийските гори и защо са останали незабелязани толкова дълго?

Учените предстои да търсят отговорите, като се надяват да открият и други представители на новия вид.