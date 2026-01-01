Кметът на Благоевград предлага мечокът Явор да бъде настанен в Парка за мечки край Белица. Предложението е отправено до Общински съвет, който да реши на своето предстоящо заседание дали мечокът да бъде дарен в полза на фондация „Четири лапи“.

В предложението, публикувано на официалния сайт на Община Благоевград, е посочено, че в общинската администрация е постъпило писмо за намерение на природозащитната фондация относно готовността ѝ да приеме чрез дарение кафявата мечка Явор, с цел настаняването ѝ в Парка за мечки. В писмото се казва още, че фондация „Четири лапи“ разполага с необходимия капацитет за предоставяне на условия, максимално близки до естествената среда на вида, както и с възможност за осигуряване на професионална грижа за животното.

За БТА директорът на зоопарка в Благоевград Димитър Иванов каза, че към момента мечката се намира в зоологическата градина в Ловеч. Историята с преместването му е отпреди повече от десет години, когато мечката Калина, обитаваща зоопарка в Благоевград, ражда. Това е в периода преди да бъде изградено новото заграждение за мечките и в онзи момент е търсена спешна възможност къде да се настани възрастният мечок, тъй като вероятността да убие малкото е стопроцентова, посочи Иванов. Тогава се осъществява връзка със зоопарка в Ловеч, където мечокът се намира и до днес.

В момента мечките в зоопарка в Благоевград са в „хубаво заграждение“, коментира още директорът на зоопарка, но допълни, че лимитът е до три мечки. Толкова са и обитателите на заграждението – женската Калина и мъжките Янко и Борко. В зоологическата градина се предвижда и реализиране на проект, който включва ремонтни дейности. Това също би забавило поне с две години връщането на Явор в Благоевград, посочи Иванов.

От момента, в който поех зоопарка в Благоевград, работим по това да развържем този възел, каза още директорът на зоопарка. По думите му, предложението на кмета Методи Байкушев към общинските съветници е поредна стъпка, с която да се даде възможност на мечока да изживее последните си години "на едно добро място".

Явор е роден през 2002 година, вече е на 24 години. Това е възрастна мечка, за която идва този момент от живота, в който грижите започват доста бързо да се увеличават, особено медицинските грижи, коментира управителят на зоопарка. По думите му в България най-доброто място за възрастни мечки е именно мечият парк край Белица.

По отношение на трите мечки, които обитават зоологическата градина в Благоевград, Димитър Иванов посочи, че през миналата година е извършена кастрация на двете мъжки. Целта е да не се допуска близко родствено кръстосване.

Точката, свързана с даряването на мечока Явор на фондация "Четири лапи", предстои да се разгледа на 25 септември. Управителят на зоопарка в Благоевград изрази надежда, че преместването ще може да се осъществи преди началото на зимата.