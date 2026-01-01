Следва да има пълна яснота по отношение както на финансирането, така и на механизма на работа и на възможността на нашите институции да изпълняват адекватно работата си, за да можем да преминем към решение дали да се присъединим към Конвенцията на Съвета на Европа за създаване на Международна комисия за исковете на Украйна за обезщетение от Русия. Това каза в отговор на депутатски въпрос министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова по време на парламентарния контрол.

Въпросът от депутата Надежда Йорданова (“Демократична България”) бе за мотивацията за промяната в позицията на България, за устойчивата външна политика на "празния стол" и за отказа да страната да се присъедини към Конвенцията на Съвета на Европа за създаване на Международна комисия за исковете на Украйна за обезщетение от Русия, която е в пряк интерес и защита на стотиците хиляди етнически българи на територията на Украйна.

Във въпроса си Йорданова посочи, че с присъединяването на Словакия към механизма за компенсиране на Украйна с руски активи България остава единствената държава членка на Европейския съюз (ЕС), заедно с Унгария, която не е страна по Конвенцията. Вече над 40 държави са подписали Конвенцията на Общото събрание на ООН, а 10 са я ратифицирали. Още през 2022 г. България е подкрепила и двете резолюции - за осъждане на руската агресия срещу Украйна и призоваване за изтегляне на руските войски и за създаването на международен механизъм за репарация за вредите, произтичащи от международноправните противоправни действия на Русия, допълни тя. Целта на механизма е да гарантира отчетност, справедливост, обезщетение за жертвите, траен мир и зачитане на международното право, заяви Йорданова.

В пълна степен подкрепяме нуждата от компенсаторен принцип за достойно обезщетение на пострадалите и на този етап очакваме да разберем повече за финансовите измерения на този механизъм и за институционалните нужди, които ще произходят от българските институции, ангажирани по работата с този механизъм, допълни Петрова. Това е съществен практически елемент, който взимаме предвид при решението дали страната ни да се присъедини или не. С началото на функционирането си Комисията ще има мандата да определя обезщетенията на жертвите и засегнатите лица, събрани в регистъра на щети, и източникът на финансирането е неясен, каза външният министър. Петрова обясни, че е важно механизмът да бъде прозрачен, независим и основан на ясни правила и критерии, които да гарантират равнопоставеност на всички искове.

По думите ѝ във въпроса на Йорданова има две внушения. Едното от тях е за промяната в българската позиция по въпроса. На 16 декември 2025 г. беше приета Конвенцията и по това време както тогавашното правителство, така и следващото служебно правителство, не се присъединиха и оттогава няма промяна, заяви външният министър. За политиката на "празния стол" е важно да се отбележи, че страната ни участва в качеството си на наблюдател, заедно с още 11 държави, в първото заседание на Подготвителния комитет на Комисията на 22-23 юни в Хага, посочи Петрова. България участва в Комисията и като държава членка на ЕС, което е важно, защото по този начин ние сме част от процеса на изграждане на правила и процедури за функциониране на този орган, каза външният министър.

Това е нов орган и все още има доста елементи от функционирането му, които трябва да бъдат изяснени. Тази Комисия ще започне да функционира след влизане в сила на Конвенция по създаването ѝ, а за влизане в сила са необходими две комулативни условия. Първото е тя да бъде ратифицирана от най-малко 25 държави, а до момента те са 10, и второто е осигуряване чрез годишния членски внос на достатъчно финансови средства за функциониране на Комисията, което до момента се осъществява от тези 10 държави и Европейския съюз, обясни тя.

Йорданова зададе последващ въпрос към външния министър за това по какъв начин и с какви позиции България участва чрез Европейския съюз в процеса. По нейни думи "правителството много внимателно обикаля около проблемите, които създава Русия в Украйна". Тя настоя да се прояви грижа към нашите сънародници в Украйна, които са пострадали от агресията на Русия.

Важно е при формирането на позиция не само да се присъединяваме към различни институции и механизми, а да отчитаме важността наистина активно да участваме, заяви Петрова. Често ставаме свидетели на фиктивно присъединяване, различни политически декларации на различни теми, но най-важното е до каква степен ние имаме готовност да участваме и какво означава за нас това финансово и институционално, посочи външният министър.

По думите ѝ нашите сънародници в Украйна са важни за българската държава и се прави всичко възможно да се отдават необходимите средства както за справяне с щетите, така и за всякакъв друг тип дейности, които да помогнат техния живот и съществуването им там.