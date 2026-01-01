"Ако една фирма вкарва книги от Русия, ще бъде наказана с глоба, а нейните материално отговорни лица ще бъдат вкарани в затвора. Това беше гласувано в правната комисия с гласовете на „Прогресивна България“, „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и ДПС, единствено от „Възраждане“ бяхме против" - това обяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна.

На правна комисия вчера беше гласуван предложеният законопроект на правителството на Румен Радев да се криминализира нарушаването на санкциите срещу Руската федерация, включително и най-елементарното, което може да си представите – четенето на книги, каза Костадинов.

В заложения проект за криминализиране на нарушенията срещу санкциите срещу Руската федерация е предвидено ограничение за вноса на каквито и да било стоки на стойност над 20 хил. лв. годишно, като тук влизат и книгите, добави той.

По думите му, в страната са останали няколко книжарници, които купуват книги от Русия и ги носят тук, но цената е много висока. Костадинов допълни, че след „криминализирането на вноса на книги в България, ще дойде време, в което ще се криминализира четенето и притежаването на руска литература“.