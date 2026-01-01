Правителството премахва акциза върху пропан-бутана като част от пакет мерки за справяне с високите цени на горивата на обща стойност над 300 млн. евро, обяви вицепремиерът Александър Пулев. Мярката, насочена към шофьорите на автомобили с газови уредби, ще действа до края на годината след спешни законодателни промени и ще струва около 15 млн. евро на бюджета, без да се засягат акцизите на бензина и дизела. Вицепремиерът обясни, че правителството условно е разделило мерките на две категории – насочени към индустрията и насочени към гражданите, като двата вида мерки имат една и съща цел – овладяване на ценовия натиск.

Паралелно се предвиждат субсидии за обществения, ученически и медицински транспорт с цел да не поскъпват услугите, както и еднократен „инфлационен чек“ от 50 евро за над 550 000 души с ниски доходи, съобщи социалният министър Наталия Ефремова. Подкрепата, с бюджет от 30 млн. евро, ще обхване уязвими групи и ще се изплаща от следващия месец чрез Агенцията за социално подпомагане. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че от предвидените 170 милиона евро като държавна помощ за земеделските производители, 100 милиона евро ще отидат за компенсация и за подкрепа за разликата между цената на газьола през 2025 г. и цената през 2026 година. Той обясни, че това означава, че земеделските производители ще получат подпомагане от близо 44 евроцента за литър.

Срещу скъпите горива: Без акциз върху пропан-бутана, помощ за домакинства, земеделци и транспорт

„Инфлационен чек“: Държавата дава по 50 евро на лица и семейства с ниски доходи

Омбудсманът

Правителството трябва възможно в най-скоро време да реагира заради увеличените цени на горивата, каза пред журналисти омбудсманът Велислава Делчева.

Повишените цени на горивата рефлектира върху всички, горивата влияят на живота ни, каза още тя и добави, че според нея е изключително важно да има облекчения за ученическите автобуси, за хората, които живеят с доходи под прага на бедност, за пенсионерите. Бих апелирала размерът за помощта да бъде малко по-висок, за да може хората наистина да се възползват в максимален размер от нея, допълни тя. Според Делчева мярката от 20 евро, одобрена от предишното правителство, е добра мярка. „Имам информация, че гражданите в голяма степен са се възползвали от тази възможност, сравнително бързо и лесно е ставало, без административни тежести, така че тази мярка добре е работила и би могло отново да се помисли върху тази тема“, добави тя.

Не се забавиха реакциите на опозицията в парламента срещу планираните мерки.

ГЕРБ

Тези мерки не са добре таргетирани, заяви бившият финансов министър и депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова, като съзря целенасочени действия и "раздавания" броени дни преди да започне предизборната кампания за вота през октомври.

По думите й мярката, която предвижда предоставяне на т.нар. "инфлационен чек" от 50 евро на практика няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се. "В този вариант, в който правителството на Радев предлага дори не се изисква това съответните лица да предоставят документ, че притежават автомобил - така, както беше в мерките, които предложи предишното служебно правителство", посочи Петкова.

"Странно е, че хората, които са определени да получат тези средства, ще получат този чек до края на октомври, така че има доста странни неща", допълни тя.

Според Теменужка Петкова се хвърлят "някакви мерки", които са симбиоза между стари мерки, такива, които трудно ще се реализират, и мерки, които саа странни.

"Възраждане"

Това за мен е кражба от държавния бюджет и е изваждане на пари от джобовете на хората, за да им бъдат връчени обратно като помощ, което е на практика кражба, каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента.

По думите му това е абсурдна мярка и единственото решение е намаляване на ДДС на горивата. Така няма да има нужда от питане на Европейската комисия, с която се оправдава премиерът Румен Радев, посочи Костадинов.

„Ако направите анализ на земеделския сектор, ще видите, че над 90% от субсидиите отиват в 800 юридически и физически лица, свързани едни с други, които не са милионери, а милиардери“, обясни той.

Той коментира, че предложението за акциза на пропан-брутан е лъжа. Тепърва ще направим анализ, но ако става въпрос за намаляване с 44 евроцента, това означава, че субсидията е 30% върху един литър, което няма как да стане. На практика това елиминира акциза, а те това не го пишат, каза Костадинов.

Очаквайте подробности!