Отстраняват заместник-директора на 141 ОУ „Александър Людмилов“ Александър Евтимов. Преди месеци мъжът беше отстранен като директор на 138-мо училище и получи две обвинения, след като ученици откриха камери в тоалетните на гимназията. Преди дни стана ясно, че той отново е назначен на ръководен пост - като заместник-директор. Сега ще загуби тази позиция, а от прокуратурата заявиха за NOVA, че експертизите за камерите са на финалната права.

Миналата година дъщерята на Поля, която тогава е 9 клас, се усъмнява, че в тоалетните на нейното училище може да има камери. "Децата вече са с модерни устройства. Засичат, че това, което е маскирано като датчик заказва Поля Цветкова. Веднага след това е, а директорът Александър Евтимов беше арестуван и получи две обвинения - за заснемането на децата без изрично позволение и за създаване нас непълнолетни. Дни по-късно беше уволнен. По първоначални данни са намерени над 3800 видеофайла от"На всичките тези технически устройства бяха назначени експертизи. Те следва да отговорят на всички тези въпроси - колко на брой са, кога са създадени и какво е съдържанието на самите записи. Имаме уверението на разследващите органи, че р, коментира говорителят на Софийска районна прокуратура Александра Стефанова. Докато разследването продължава, на 15 септември Поля чува от дъщеря си:и то на основно училище. Защо въобще е допуснато този човек да бъде назначен."Районното управление на образованието в София започна. От Столичната община също са категорични: "и поне временно да освободи поста до изясняване на случая", заяви зам.-кметът по образование на Столична община Десислава Желязкова.. "В предните години се е справяло без заместник-директор и аз считам за редно да закрия тази длъжност. Той е назначен на 1 юли от предишното ръководство с цел да подпомогне училищната документация през летните месеци, когато няма ученици", заяви Гена Живкова-Чолакова, която е временно изпълняващ длъжността директор на 141 ОУ „Народни будители“.

За да отхвърли притесненията на родители и учители, директорката е направила проверки и никъде не са открити скрити камери. Още преди дни, в писмена позиция до NOVA Евтимов оспори обвиненията по свой адрес и обърна внимание, че обжалва уволнението си от предишното училище. Увери още, че отговаря на изискванията, за да е на поста заместник-директор.