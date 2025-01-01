Бившият директор на столичното 138-о училище „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов отрече да е знаел за камерите в тоалетните на учебното заведение. Той говори пред журналисти преди заседанието на Софийския градски съд, който трябва да реши окончателно дали да го остави на свобода срещу 5000 лв. гаранция.

Евтимов е обвинен за монтиране на камерите, както и за създаване на порнографско съдържание с малолетни. Според магистратите от първата инстанция няма достатъчно доказателства за второто обвинение.

Пускат под гаранция от 5000 лева бившия директор на 138-о училище

"Не съм монтирал аз камерите. Нямам представа кой е, ще се разбере. Имах достъп като директор, това е нормално. Няма никакви доказателства за това, че имам порнографски снимки на ученици. В училището има табели, че има видеонаблюдение, но не знаех, че има камери в тоалетните. Когато дойдоха разследващите, тогава разбрах. Имах достъп до камерите само в коридорите и класните стаи", каза Евтимов пред NOVA.

БТА

Според него камерите вероятно са поставени преди назначаването му, около 2017 година. "Разпитани са хора, които са потвърдили, че са инсталирани преди мен. Предполагам, че някои от учениците и родителите са се оплакали, но аз с никой не съм имал проблем, училището вървеше много добре. Проектът със Столична община явно доведе до атака срещу мен, заради моя снимка с Терзиев. Всичко е на политическа основа, училището беше избрано с пилотен проект по желана и от други програма", смята Евтимов.

Камерите в една от тоалетните в 138-о училище били насочени директно към писоарите

Той отрече да е уволнявал учители. "Заместник-директорите също наблюдаваха камерите. По време на служебното правителство се явих на конкурс, по времето на Ваня Кастрева. Очаквам да се прибера у дома, няма причина да бъда задържан", допълни Александър Евтимов.

БТА

В дома на Евтимов разследващите намериха 11 флашки със записи от камерите в тоалетните на учебното заведение. Неговата версия е, че те са съдържали негови документи.