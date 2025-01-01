Директорът на 138-о училище в София е заявил, че не знае нищо за скритите камери в тоалетните на училището, обяви заместник-директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Добромир Брешков по време на изслушване в Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество в Народното събрание.

Той посочи, че при проверка по сигнал са установени в тоалетните на първи, втори и трети етаж на училището 11 устройства, които наподобяват обемни датчици, в които е имало вградени камери за видеонаблюдение. Камерите в мъжката тоалетна са насочени буквално над писоарите, отбеляза Брешков.

Той посочи, че е установено наличие на кабелни трасета от съответните камери по протежение на коридорите, включени към DVR в кабинета на директора. Установено е, че достъпването до видеото от тоалетните се осъществява чрез този DVR, до който има достъп директорът през служебния компютър, както и през QR код от неговия мобилен телефон, каза зам.-директорът на СДВР.

Директорът отрича да е знаел за наличието на изградено трасе, камери в санитарните помещения и DVR в неговия кабинет, каза и началникът на Първо Районно управление Иво Захариев. Той посочи, че от фирмата, доставила камерите, отричат да са ги монтирали. Захариев добави, че в момента се опитват да уточнят кой и кога ги е монтирал. Проверка на училището е направена на 2 септември, преди началото на учебната година, когато е установено, че има наблюдение, но не и в санитарните помещения, посочи той.

БТА

По-рано днес депутатите от Комисията решиха да изслушат представители на Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието и науката (МОН) във връзка със задържането на директора на 138-о Средно училище за западни и източни езици „Проф. Васил Златарски“ в София и поставените скрити камери в санитарните помещения на училището.

