Проходът "Шипка" в Габровско е почистен и обработен против заледяване, пътува се нормално за зимни условия.

Това съобщиха зот Областно пътно управление. През нощта не е имало инциденти с автомобили или паднали дървета по информация на дежурните екипи.

Какво е „черен лед“ и защо е толкова опасен (ВИДЕО)

Температурата във високата част на прохода е минус осем градуса. От пътното управление призовават да се пътува с повишено внимание.

Температурите в цялата област са отрицателни от минус осем до минус два градуса. Пътищата от общинската и държавна мрежа се обработват срещу заледяване.

От южната страна на прохода в посока Казанлък, пътната настилка е заледена и обработена, като на терен са работили две машини.