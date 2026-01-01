Обучението по майчин език има своето естествено и заслужено място в съвременното образование – не като привилегия, а като възможност, която подпомага развитието на личността и успеха в училище. Това каза заместник-председателят на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ (АПС) Джейхан Ибрямов в декларация от името на партията по повод Международния ден на майчиния език – 21 февруари.

Езиците не са просто средство за комуникация, те са памет, принадлежност и перспектива – начинът по, който човек назовава света и себе си. Майчиният език е първият дом на мисълта, в него се изгражда грамотността, увереността в обществото, чувството за достойнство и връзката между поколенията, посочи Ибрямов.

Изучаването на майчин език не е в противоречие с усвояването на официалния български език, а напротив – то подпомага езиковата култура и прави по-устойчиви уменията за учене, четене и изразяване. Човек, който развива стабилна езикова основа, по-лесно и качествено усвоява и българския език, добави той.

За нас защитата на майчиния език и възможността да се изучава в училище са част от нашата идентичност и разбирането ни за модерна демократична държава. Вярваме, че държавата следва да поощрява, а не да ограничава използването и изучаването на майчиния език, посочи още Джейхан Ибрямов.

По думите му, не е добър знак за демокрацията, когато публични политики третират езиковото многообразие като проблем, а не като ресурс, включително ако в нормативни текстове се стига до ограничение и санкции спрямо употребата на майчин език в публичния живот.

Той отправи призив за разумна и отговорна политика, повече подкрепа в обучението по майчин език, подготовка и ресурси за учителите.