Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще нареди на федералните агенции да започнат „идентифициране и разсекретяване“ на правителствени файлове, свързани с НЛО и извънземни - ход, който някои американци очакват от десетилетия, предаде АФП.

„Въз основа на проявения огромен интерес, ще дам указания на министъра на отбраната и другите съответни ведомства и агенции да започнат процеса на идентифициране и разсекретяване на правителствени файлове, свързани с извънземни и извънземни форми на живот, неидентифицирани въздушни феномени (UAP) и неидентифицирани летящи обекти (НЛО)“, написа Тръмп в платформата си Truth Social.

Той добави, че досиетата трябва да включват „всякаква друга информация, свързана с тези изключително сложни, но изключително интересни и важни въпроси“.